  Маверик Винялес беше опериран успешно в Италия

Маверик Винялес беше опериран успешно в Италия

  • 2 апр 2026 | 10:07
Пилотът на Tech3 КТМ в MotoGP Маверик Винялес беше опериран успешно в Италия в рамките на вчерашния ден, след като трябваше да пропусне надпреварата за Гран При на САЩ в Остин през миналия уикенд.

Испанецът прекрати участието си в третия кръг за сезона след първата свободна тренировка в петък заради болки в лявото рамо. Причина за тях беше един изместен винт, който беше поставен в раменната става на Винялес след контузията, която испанецът получи при падането си в квалификацията за Гран При на Германия миналия юли. Сега въпросният винт е бил изваден и испанецът започва своето възстановяване.

„Е, вече се чувствам по-добре. Винтът е изваден и операцията мина добре. Огромни благодарности към доктор Порцелини, доктор Падолини и доктор Джоргини за това, че се погрижиха за мен. Сега е време да се фокусирам върху възстановяването ми и да се върна на 100%. Завръщането се зарежда“, написа Винялес в своя профил в Инстаграм след операцията.

Добрата новина за испанеца е, че до следващия кръг в MotoGP има доста време, тъй като той ще се проведе на „Херес“ в края на месеца. Оригинално следващата седмица шампионатът трябваше да посети Катар, но състезателният уикенд на „Лусайл“ беше отложен за ноември заради настоящата обстановка в Близкия изток.

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

