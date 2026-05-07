Бъдещето на Янис става ясно до началото на драфта на НБА

Съсобственикът на Милуоки Бъкс Джими Хаслам иска решението за бъдещето на звездата на тима Янис Адетокунбо да бъде взето преди драфта на НБА, който ще се проведе през следващия месец.

Хаслам коментира ситуацията с 31-годишният грък на пресконференция заедно с генералния мениджър на отбора Джон Хорст, на която двамата представиха новия старши треньор Тейлър Дженкинс.

„Просто смятам, че периодът преди драфта е естествен момент, защото ако Янис отиде да играе другаде, трябва да разполагаме с много активи. Това е работа на Джон. А ако той остане тук, ще построим отбора по различен начин“, заяви Джими Хаслам, цитиран от ESPN.

Янис Адетокунбо прекара цялата си 13-годишна кариера в НБА до момента с тима на Милуоки, но е все по-вероятно да напусне след изпълнен с контузии сезон. Гръцкият баскетболист многократно е казвал, че обича да играе в Милуоки, но също така иска да се състезава за клуб, който се бори за шампионски титли. През изминалия редовен сезон Бъкс завършиха с баланс 32-50 и не се класираха за плейофите за пръв път от 10 години.

От Милуоки могат да предложат на Адетокунбо нов четиригодишен договор на стойност 275 милиона долара през октомври. Ако той не приеме условията, може да се превърне в свободен агент в края на следващия сезон.

„Никога не сме имали проблеми в комуникацията с Янис - изобщо, винаги сме знаели каква е неговата позиция, аз винаги съм знаел какво е искал. Водим подобни разговори, откакто сезонът приключи, така че през следващите шест или седем седмици ще решим дали Янис ще подпише максимален договор и ще остане с нас, или ще играе някъде другаде. Джон и Тейлър, заедно със съсобственика Уес Еденс и мен ще вземем това решение, наясно сме с тежестта му“, добави Хаслам.

Янис Адетокунбо изведе Милуоки до втора шампионска титла в НБА през 2021 година, която беше първа за тима от 1971-а.

„Янис донесе втората титла на Милуоки и първата от 50 години. Той е феноменален играч и феноменален човек. Той е може би един от най-добрите баскетболисти в света и ние ще направим най-доброто както за Янис, така и за клуба. Не знаем дали ще остане с нас, или не, но ще го решим заедно с него през следващите седмици“, завърши съсобственикът на „Елените“.

Драфтът на НБА тази година ще се проведе на 23 и 24 юни.

Снимки: Gettyimages