Олимпиакос показа трофея от Евролигата и разгроми АЕК, Везенков изуми с кош от центъра

Новият европейски клубен шампион Олимпиакос поведе в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство. Александър Везенков и компания се наложиха с 94:77, като нито за миг не оставиха съмнение, че ще стигнат до успеха.

Везенков престоя на паркета 20 минути, като за това време наниза 13 точки, хвана 3 борби и направи 3 асистенции. Към статистиката си той добави 2 чадъра и 2 откраднати точки.

Саша беше избран за MVP на двубоя, а негово невероятно изпълнение в края на първата четвърт вдигна на крака феновете в "Двореца на мира и приятелството". Българинът вкара феноменален кош от центъра, с който Олимпиакос дръпна в резултата с 26:19.

За "червено-белите" това беше първи мач след триумфа срещу Реал Мадрид във финала на Евролигата в неделя. Преди началото на срещата собствениците на клуба Панайотис и Йоргос Ангелопулос внесоха трофея в залата, а над 13 000 привърженици аплодираха издигането на знамето, символизиращо четвъртата титла на Олимпиакос в Евролигата.

Η κούπα της Ευρωλίγκας στο ΣΕΦ και το λάβαρο του 4ου στον ουρανό του! 🏆#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/JiYIFED9UG — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 28, 2026

Самият мач не беше сериозно изпитание за възпитаниците на Йоргос Барцокас. Кошът от центъра беше единствен за Везенков през първото полувреме, но в третата четвърт той се развихри и реализира 10 точки. Най-резултатен за Олимпиакос беше Алек Питърс със 17 точки, а Донта Хол се отчете с 13.

В другия полуфинал Панатинайкос имаше значително повече трудности в домакинството си на ПАОК, но спечели със 114:102 след продължение и също поведе в серията. Матиас Лесор беше големият лидер на "детелините" с 21 точкии 8 борби.

