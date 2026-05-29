Революционна промяна в НБА

Ръководството на НБА предприе радикален ход с цел да пресече така нареченото "танкване", т.е. умишлените загуби. Както съобщава известният журналист Шамс Чарания, Бордът на управителите на лигата почти единодушно е приел новото правило "3-2-1", според което отборите вече няма да бъдат поощрявани да бъдат сред най-слабите в състезанието.

Досега важеше правилото, според което най-слабите отбори в лигата имаха най-големи шансове да получат най-добрите пикове в драфта, което мнозина злоупотребяваха и умишлено губеха мачове, когато ставаше ясно, че не са конкурентоспособни. Сега това правило е променено, така че най-слабите отбори ще бъдат наказвани за лошо представяне през сезона.

Breaking: The NBA's Board of Governors has passed new anti-tanking rules that include expanding the draft lottery from 14 to 16 teams, a relegation zone where the bottom 3 teams get penalized with lessened chances for the No. 1 pick, and flattened odds, sources tell ESPN. pic.twitter.com/e1oq10p2yV — Shams Charania (@ShamsCharania) May 28, 2026

Новата система "3-2-1" ще стимулира победите и състезателния дух. Броят на участниците в драфт лотарията е разширен от 13 на 16 отбора, а новост е въвеждането на така наречената "зона на изпадане", така че трите отбора с най-лош резултат в лигата ще бъдат наказани и ще получат само по две топки, което драстично намалява шансовете им за спечелване на наградата, т.е. първия избор.

От друга страна, отборите, които завършат от 4-то до 10-о място в таблицата сред тези, които останат без плейофи или плей-ин, ще получат по три топки в барабана. Отборите, които завършат на 9-а и 10-а позиция и си осигурят плей-ин, ще получат по две топки, докато победените от сблъсъците за 7-о и 8-о място ще получат по една.

Just in on NBA Today -- new anti-tanking draft reforms were approved in a Board of Governors vote Thursday: pic.twitter.com/NDH6HCU0QX — Shams Charania (@ShamsCharania) May 28, 2026

Освен изравнените проценти, е въведено и правило, че никой няма да може да получи първия пик две години поред, нито да избира в топ 5 позиции три поредни сезона.

Правилото е прието със съотношение на гласовете 29-1, като единствената организация, която е била против, е Мемфис Гризлис. Новото правило влиза в сила още от следващия драфт и ще бъде фиксирано поне до 2029 година.

