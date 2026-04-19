Янис Адетокунбо с ясно послание към Лейкърс: Не харесвам Л.А.

Лос Анджелис Лейкърс е споменаван все по-често като възможна дестинация за суперзвездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо, но изглежда, че самият той не е особено привлечен от идеята да заиграе в Калифорния.

В подкаста „Gogis Garage“ двукратният MVP на НБА изрази открито резервите си към Лос Анджелис: „Мисля, че Л.А. е изключително повърхностен. Не харесвам Л.А“.

Giannis says he prefers Miami over LA



Dragic: “Vacation, LA or Miami?”



Giannis: “Miami. Miami, Miami. I think LA superficial. I don’t like LA”



(Via Gogis Garage YT, h/t @HeatCulture13) pic.twitter.com/supYbMGjWm — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 18, 2026

За разлика от това, Адетокунбо говори далеч по-положително за Маями, намеквайки, че евентуално преместване там би било по-привлекателно: „Маями не е лошо място. Красив град“.

Въпреки че гръцката суперзвезда все още не е подала официална молба за трансфер, в лигата се засилват очакванията, че подобен сценарий може да се развие след края на сезона.

Освен Лос Анджелис Лейкърс, с интерес към Адетокунбо се свързват още Ню Йорк Никс, Маями Хийт, Голдън Стейт Уориърс и Минесота Тимбъруулвс, което подсказва, че конкуренцията за подписа му би била изключително сериозна.

От своя страна, Лейкърс разполагат с ресурси да отправят солидно предложение към Милуоки, включително бъдещи избори в първия кръг на драфта (2026, 2031 и 2033 г.), както и достатъчна гъвкавост в тавана на заплатите, за да структурират конкурентна сделка.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages