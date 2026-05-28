Академик Бултекс 99 и Иван Комитски се разделят

Академик Бултекс 99 и Иван Комитски се разделят след края на сезона, съобщиха от клуба.

През настоящата кампания гардът изигра общо 23 мача с екипа на "студентите", в които записа средно по 2.7 точки на двубой.

"Всеки път, когато стъпваше на паркета — даваше всичко! Енергията и усмивката му бяха заразителни за целия отбор. Точно такъв беше Иван — винаги готов, винаги позитивен, винаги с усмивка на лице!

Благодарим ти за всичко, което даде на Академик Булткес 99. Пожелаваме ти само успехи в следващата глава от кариерата ти!

Академиците винаги ще те подкрепят", написаха от клуба.

Във вторник от Академик обявиха раздялата си и с тежкото крило Ватанго Донзо.

Снимка: БК Академик Пловдив / Фейсбук

