Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА
  4. Уембаняма и Сан Антонио сразиха Оклахома и пратиха финала на Запад в решаващ седми мач

Уембаняма и Сан Антонио сразиха Оклахома и пратиха финала на Запад в решаващ седми мач

  • 29 май 2026 | 07:29
  • 625
  • 0
Уембаняма и Сан Антонио сразиха Оклахома и пратиха финала на Запад в решаващ седми мач

Виктор Уембаняма отбеляза 28 точки, овладя 10 борби и направи 3 чадъра, а Сан Антонио Спърс изпрати финалната серия в Западната конференция на НБА обратно в Оклахома Сити за решителен седми мач, след като разгроми Тъндър със 118:91.

Мач номер 7 ще се изиграе в събота вечер, а победителят ще бъде домакин на Ню Йорк Никс в първия двубой от финалите за титлата в сряда.

След вялото си представяне и загубата със 114:127 в петия мач, Уембаняма и Спърс отговориха с най-доброто си представяне от началото на серията.

Дилън Харпър допринесе с 18 точки, Стефон Касъл добави 17, а Девин Васел се отчете с 12 точки и два зрелищни чадъра за Сан Антонио.

Защитаващият титлата си отбор на Оклахома Сити беше воден от Шей Гилджъс-Алекзандър, който бе ограничен до едва 15 точки при стрелба 6 от 18 от игра.

В третата четвърт "гръмотевиците" не успяха да отбележат кош в продължение на осем минути, през които "шпорите" направиха серия от 22 поредни точки, за да поведат с 92:64 56 секунди преди края на частта.

Уембаняма бе в основата и на трите победи на своя тим. 224-сантиметровият французин се присъедини към членовете на Залата на славата Дейвид Робинсън и Тим Дънкан като единствените играчи в историята на Сан Антонио с пет мача с поне 25 точки и 10 борби в рамките на едни плейофи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от НБА

Революционна промяна в НБА

Революционна промяна в НБА

  • 29 май 2026 | 06:18
  • 1429
  • 0
Интригуваща сделка може да изпрати Джа Морант в Орландо

Интригуваща сделка може да изпрати Джа Морант в Орландо

  • 28 май 2026 | 12:33
  • 1538
  • 1
Разкриха основния приоритет на Лейкърс за лятото и кои звезди "дебнат"

Разкриха основния приоритет на Лейкърс за лятото и кои звезди "дебнат"

  • 28 май 2026 | 11:32
  • 2051
  • 0
Ще се случи ли? Везенков и Олимпиакос срещу Ню Йорк Никс в приятелски мач

Ще се случи ли? Везенков и Олимпиакос срещу Ню Йорк Никс в приятелски мач

  • 27 май 2026 | 17:31
  • 1938
  • 2
Гаджето на НБА звезда с нова секси фотосесия

Гаджето на НБА звезда с нова секси фотосесия

  • 27 май 2026 | 16:07
  • 3826
  • 0
16-годишният син на бивша звезда от НБА е сочен за №1 в САЩ за възрастта си

16-годишният син на бивша звезда от НБА е сочен за №1 в САЩ за възрастта си

  • 27 май 2026 | 15:12
  • 1998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 1014
  • 6
Турицов си намери отбор в Грузия

Турицов си намери отбор в Грузия

  • 28 май 2026 | 23:20
  • 9056
  • 22
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 13747
  • 232
Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

  • 28 май 2026 | 18:56
  • 49504
  • 178
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 21760
  • 47
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 27896
  • 35