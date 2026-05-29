Уембаняма и Сан Антонио сразиха Оклахома и пратиха финала на Запад в решаващ седми мач

Виктор Уембаняма отбеляза 28 точки, овладя 10 борби и направи 3 чадъра, а Сан Антонио Спърс изпрати финалната серия в Западната конференция на НБА обратно в Оклахома Сити за решителен седми мач, след като разгроми Тъндър със 118:91.

Мач номер 7 ще се изиграе в събота вечер, а победителят ще бъде домакин на Ню Йорк Никс в първия двубой от финалите за титлата в сряда.

След вялото си представяне и загубата със 114:127 в петия мач, Уембаняма и Спърс отговориха с най-доброто си представяне от началото на серията.

Дилън Харпър допринесе с 18 точки, Стефон Касъл добави 17, а Девин Васел се отчете с 12 точки и два зрелищни чадъра за Сан Антонио.

Защитаващият титлата си отбор на Оклахома Сити беше воден от Шей Гилджъс-Алекзандър, който бе ограничен до едва 15 точки при стрелба 6 от 18 от игра.

В третата четвърт "гръмотевиците" не успяха да отбележат кош в продължение на осем минути, през които "шпорите" направиха серия от 22 поредни точки, за да поведат с 92:64 56 секунди преди края на частта.

Уембаняма бе в основата и на трите победи на своя тим. 224-сантиметровият французин се присъедини към членовете на Залата на славата Дейвид Робинсън и Тим Дънкан като единствените играчи в историята на Сан Антонио с пет мача с поне 25 точки и 10 борби в рамките на едни плейофи.

