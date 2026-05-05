Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига към момента Марк-Емилио Папазов ще напусне ЦСКА след края на сезона, научи Sportal.bg. Нападателят има 16 попадения за дубъла на “червените” във втория ешелон, но така и не получи шанс за изява в първия отбор на “армейците”. Договорът на 22-годишния играч изтича и двете страни нямат намерение да го подновяват.

Към Папазов вече има сериозен интерес от страна на няколко тима от efbet Лига, но играчът все още не е взел решение за бъдещето си. Освен за ЦСКА нападателят е играл под наем още за Ботев (Враца), Хебър и Литекс.