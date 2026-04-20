Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
Бившият капитан на националния отбор на България по волейбол Владимир Николов обра вота на избирателите на парламентарните избори в Пловдив, показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при над 98,33% преброени протоколи.

Героят от Мондиал 2006 в Япония - Владо Николов, който е съпредседател на ВК Левски София, е едно от най-разпознаваемите лица в българския спорт е и отличникът по преференции в града под Тепетата с общо 12 018 преференции.

8463 от тях той е получил директно от избирателите, а 3555 преференции е получил като водач на листата на “Прогресивна България” в Пловдив.

Владо Николов: Ще работя за спорта и в политиката

При над 98.33% преброени протоколи, данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) показват, че новият парламент ще бъде съставен от пет партии.

Първа е формацията „Прогресивна България” на Румен Радев с 44.676%.

Останалите политически сили, които влизат в 52-то Народно събрание, са ГЕРБ-СДС с 13.368%, ПП-ДБ с 12.748%, ДПС с 6.855% и „Възраждане” с 4.283% от гласовете.

Победителят в Шампионската лига с френския Тур от 2006 година е фаворит за поста Министър на младежта и спорта при сформиране на бъдещото редовна правителство от “Прогресивна България”.

Следвай ни:

Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов, Равена отпадна на 1/4-финалите в Серия А2

Водещи Новини

