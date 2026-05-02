  Sportal.bg
  Волейбол
  Владо Николов: Моля се и работя за олимпийски медал

Владо Николов: Моля се и работя за олимпийски медал

Владимир Николов говори като човек, който вече е минал през върха, но продължава да гледа нагоре. В участието си във „Вечерното шоу“ по БНТ 1 бившият капитан на националния отбор очерта ясна линия – успехите в българския волейбол не са случайни, а следващата голяма цел остава олимпийският медал.

Успехите не са случайност, а система

Николов бе категоричен, че възходът на националните отбори не трябва да се приема като изненада:

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

„Това не е чудо. Това е много години последователна работа.“

Той подчерта, че в последните години България редовно печели медали при подрастващите, което е основата за бъдещи резултати при мъжете. Според него тази линия на развитие е пряко свързана с управлението на федерацията и работата в дълбочина.

Владимир Николов: Ще направя всичко възможно да защитавам националния интерес и интереса на хората от Пловдив с най-доброто, на което съм способен

Най-добрият трябва да води отбора

По темата за треньорите Николов отново бе ясен – не националността е важна, а качеството:

„Не трябва да делим на български и чужди, а на можещи и неможещи.“

Сравнението му с Формула 1 бе показателно – ако имаш конкурентен „болид“, трябва да го повериш на най-добрия „пилот“.

Олимпийската празнина остава

Въпреки богатата си кариера, една липса остава осезаема – медал от Олимпийски игри. България достига до четвърто и пето място, но не и до подиума.

„За трети, четвърти и втори си работил по един и същ начин“, отбеляза Владо Николов, подчертавайки колко малка е разликата между успеха и пропуска.

Мечтата продължава в следващото поколение

Днес фокусът му е върху бъдещето – и в националния отбор, и в собственото му семейство. Синовете му Александър и Симеон вече са част от новото поколение български волейболисти.

„Моля се и работя за олимпийски медал“, каза Николов, ясно показвайки, че амбицията не е изчезнала – просто е пренасочена.

България като избор

Въпреки възможностите в чужбина, той остава в България:

„С много малко усилие може да стане много по-хубаво.“

Николов вярва, че потенциалът на българския волейбол е налице и въпросът е в постоянството и правилната работа.

Началото – едно „утре в залата“

Любопитен детайл от разговора бе и началото му във волейбола. Всичко тръгва от училище, когато треньорката Янка Прохорова го посочва и го изпраща в залата. Решение, което променя не само неговия живот, но и част от историята на българския волейбол.

Семейството – основата на всичко

Николов отдели специално внимание и на семейството. Според него най-важното е общуването и вземането на решения заедно. Съпругата му прави ключова жертва, отказвайки се от кариерата си, за да изградят стабилна семейна среда.

Владо Николов говори без излишна реторика – с ясни оценки и още по-ясни цели. Българският волейбол вече има основа, а следващата стъпка е ясна: атака на олимпийския подиум.

