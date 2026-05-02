Владо Николов: Моля се и работя за олимпийски медал

Владимир Николов говори като човек, който вече е минал през върха, но продължава да гледа нагоре. В участието си във „Вечерното шоу“ по БНТ 1 бившият капитан на националния отбор очерта ясна линия – успехите в българския волейбол не са случайни, а следващата голяма цел остава олимпийският медал.
Успехите не са случайност, а система
Николов бе категоричен, че възходът на националните отбори не трябва да се приема като изненада:
„Това не е чудо. Това е много години последователна работа.“
Той подчерта, че в последните години България редовно печели медали при подрастващите, което е основата за бъдещи резултати при мъжете. Според него тази линия на развитие е пряко свързана с управлението на федерацията и работата в дълбочина.
Най-добрият трябва да води отбора
По темата за треньорите Николов отново бе ясен – не националността е важна, а качеството:
„Не трябва да делим на български и чужди, а на можещи и неможещи.“
Сравнението му с Формула 1 бе показателно – ако имаш конкурентен „болид“, трябва да го повериш на най-добрия „пилот“.
Олимпийската празнина остава
Въпреки богатата си кариера, една липса остава осезаема – медал от Олимпийски игри. България достига до четвърто и пето място, но не и до подиума.
„За трети, четвърти и втори си работил по един и същ начин“, отбеляза Владо Николов, подчертавайки колко малка е разликата между успеха и пропуска.
Мечтата продължава в следващото поколение
Днес фокусът му е върху бъдещето – и в националния отбор, и в собственото му семейство. Синовете му Александър и Симеон вече са част от новото поколение български волейболисти.
„Моля се и работя за олимпийски медал“, каза Николов, ясно показвайки, че амбицията не е изчезнала – просто е пренасочена.
България като избор
Въпреки възможностите в чужбина, той остава в България:
„С много малко усилие може да стане много по-хубаво.“
Николов вярва, че потенциалът на българския волейбол е налице и въпросът е в постоянството и правилната работа.
Началото – едно „утре в залата“
Любопитен детайл от разговора бе и началото му във волейбола. Всичко тръгва от училище, когато треньорката Янка Прохорова го посочва и го изпраща в залата. Решение, което променя не само неговия живот, но и част от историята на българския волейбол.
Семейството – основата на всичко
Николов отдели специално внимание и на семейството. Според него най-важното е общуването и вземането на решения заедно. Съпругата му прави ключова жертва, отказвайки се от кариерата си, за да изградят стабилна семейна среда.
Владо Николов говори без излишна реторика – с ясни оценки и още по-ясни цели. Българският волейбол вече има основа, а следващата стъпка е ясна: атака на олимпийския подиум.