Румениге: Байерн е като „Тримата мускетари" – един за всички и всички за един

  • 5 май 2026 | 22:16
Членът на надзорния съвет на Байерн (Мюнхен) Карл-Хайнц Румениге направи интересно сравнение с играчите на клуба преди ответния полуфинален мач от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, след като първата среща завърши 4:5.

„За да постигнеш нещо голямо, са необходими смирение, истински отборен дух и, разбира се, увереност в собствените сили. Убеден съм, че отборът притежава всичко това“, заяви Румениге.

Той добави, че футболистите на Байерн изпитват уважение към ПСЖ, но същевременно са наясно със своите силни страни.

Салихамиджич: Не е нужно Байерн да води с 3:0 на полувремето, за да елиминира ПСЖ

„Те се борят като „Тримата мускетари“ – един за всички и всички за един – и вече са отбелязали над 80 гола на „Алианц Арена“ през този сезон“, коментира легендата на баварците.

„Радвам се също, че Венсан Компани ще може да се завърне на треньорската скамейка. В Париж, в ложата за пресата, той не изглеждаше особено доволен”, коментира Румениге.

„Твърдо вярвам в нашия отбор и се надявам, че играчите ще си осигурят пътуване до Будапеща“, завърши бившият германски национал.

