Румениге: Байерн е като „Тримата мускетари“ – един за всички и всички за един

Членът на надзорния съвет на Байерн (Мюнхен) Карл-Хайнц Румениге направи интересно сравнение с играчите на клуба преди ответния полуфинален мач от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, след като първата среща завърши 4:5.

„За да постигнеш нещо голямо, са необходими смирение, истински отборен дух и, разбира се, увереност в собствените сили. Убеден съм, че отборът притежава всичко това“, заяви Румениге.

Той добави, че футболистите на Байерн изпитват уважение към ПСЖ, но същевременно са наясно със своите силни страни.

„Те се борят като „Тримата мускетари“ – един за всички и всички за един – и вече са отбелязали над 80 гола на „Алианц Арена“ през този сезон“, коментира легендата на баварците.

„Радвам се също, че Венсан Компани ще може да се завърне на треньорската скамейка. В Париж, в ложата за пресата, той не изглеждаше особено доволен”, коментира Румениге.

„Твърдо вярвам в нашия отбор и се надявам, че играчите ще си осигурят пътуване до Будапеща“, завърши бившият германски национал.