Възрастен фен на Евертън бе арестуван заради расистки обиди към Антоан Семеньо

Полицията в Ливърпул съобщи, че е задържала 71-годишен фен на Евертън по подозрение, че е отправял обиди на расистка основа спрямо футболиста на Манчестър Сити Антоан Семеньо.

Мъжът е бил идентифициран от стюардите на стадион "Хил Дикинсън", след като е отправял обиди по адрес на ганайския халф на гостите по време на двубоя в понеделник, завършил 3:3.

От Евертън осъдиха поведението на своя привърженик, а от Манчестър Сити похвалиха колегите си за бързите и решителни действия.

По-рано през сезона Семеньо бе обект на расистки обиди и при гостуването на Ливърпул, като тогава все още носеше екипа на Борнемут.

За фена на Евертън предстои поява пред съда, която ще бъде по-късно тази година.

Снимки: Imago