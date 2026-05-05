Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Възрастен фен на Евертън бе арестуван заради расистки обиди към Антоан Семеньо

Възрастен фен на Евертън бе арестуван заради расистки обиди към Антоан Семеньо

  • 5 май 2026 | 21:17
  • 336
  • 0

Полицията в Ливърпул съобщи, че е задържала 71-годишен фен на Евертън по подозрение, че е отправял обиди на расистка основа спрямо футболиста на Манчестър Сити Антоан Семеньо.

Мъжът е бил идентифициран от стюардите на стадион "Хил Дикинсън", след като е отправял обиди по адрес на ганайския халф на гостите по време на двубоя в понеделник, завършил 3:3.

От Евертън осъдиха поведението на своя привърженик, а от Манчестър Сити похвалиха колегите си за бързите и решителни действия.

По-рано през сезона Семеньо бе обект на расистки обиди и при гостуването на Ливърпул, като тогава все още носеше екипа на Борнемут.

За фена на Евертън предстои поява пред съда, която ще бъде по-късно тази година.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

  • 5 май 2026 | 20:26
  • 2356
  • 1
Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

  • 5 май 2026 | 19:35
  • 3334
  • 3
В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

  • 5 май 2026 | 19:25
  • 3374
  • 0
Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

  • 5 май 2026 | 19:00
  • 14197
  • 34
ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

  • 5 май 2026 | 18:56
  • 706
  • 0
Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

  • 5 май 2026 | 18:45
  • 753
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

  • 5 май 2026 | 21:10
  • 8739
  • 40
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 16743
  • 28
Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

  • 5 май 2026 | 21:02
  • 1910
  • 7
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 20690
  • 160
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 4769
  • 2
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 12123
  • 3