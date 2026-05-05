Джейсън Фъргюсън: Снукърът има все повече шансове да стане олимпийски спорт

Председателят на Световната професионална билярд и снукър асоциация (WPBSA) Джейсън Фъргюсън смята, че шансовете на снукъра да стане олимпийски спорт ще бъдат подсилени от двете последователни световни титли на китайски състезатели.

Великобритания дълги години предоставяше най-силните представители на този спорт, но през последното десетилетие Китай се установи като нов център на снукъра. В страната има над 300 хиляди признати клуба, а 11 от 32-мата най-добри играчи в световната ранглиста са китайци. Последните двама световни шампиони - Джао Синтонг, който спечели титлата през 2025-а, и У Идзъ, който триумфира в Шефилд в понеделник, са сред най-изявените китайски състезатели.

През 2021-ва и 2024-та снукърът опита и не успя да стане част от програмата на Олимпийските игри в Токио и Париж, но преди изданието в Бризбън през 2032-ра е възможно да бъде включен в програмата.

„Китай е много важна страна за МОК (бел. ред. Международния олимпийски комитет) - държавата е приемала Игрите много пъти и е много въвлечена в спорта. Така че фактът, че Китай е ключов пазар за снукъра е много важна част от всяка кандидатура за Олимпийски игри“, заяви Джейсън Фъргюсън.

Растежът на снукъра в други пазари - най-вече в източна Европа, също може да се окаже важен за включването му в Игрите. Фъргюсън отбеляза, че над 100 държави, включително България, имат инфраструктура за спорта. От над три години страната ни разполага с национална академия по снукър, която се намира на стадион „Васил Левски“.

„Когато започнахме тази идея да отидем на Олимпийски игри, имахме само няколко участващи страни, но сега сме готови. И това е вълнуваща възможност“, каза англичанинът.

Той заяви, че WPBSA е във финалните фази на предложението за включване на снукъра и в Параолимпийските игри, от които беше част между 1960 и 1988 година.

МОК вероятно ще финализира до следващата пролет програмата си със спортове, които ще бъдат включени в Олимпийските и Параолимпийските игри през 2032 година, а силната подкрепа на организаторите в Бризбейн ще бъде ключова за амбициите на снукъра за придобиването на олимпийски статут.