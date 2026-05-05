За четвърти път финалът в "Крусибъл" се решава в 35-и фрейм

Фантастичният финал за световната титла в "Крусибъл" между У Идзъ и Шон Мърфи е едва четвъртият в историята на снукъра, който се решава в последния възможен 35-и фрейм.

Отново китаец е крал на "Крусибъл"

Китаецът надделя драматично с 18:17 и се превърна във втория най-млад световен шампион (Стивън Хендри все още е рекордьор на 21-годишна възраст през 1990-а) на 22 години и 202 дни. Той също така е вторият китайски крал на "Крусибъл" след Джао Синтонг, който спечели най-важния трофей в джентълменския спорт миналата година.

Първият финал с резултат 18:17 е вероятно най-емблематичния и най-влиятелен за възприятието на снукъра в световен мащаб - през 1985 година Денис Тейлър съкруши Стив Дейвис след фрапантен пропуск на Интересния по последната черна топка. Този дуел не просто беше решен в последния фрейм, а по последната черна, поради което се счита за повече от легендарен.

През 1994 година Стивън Хендри нанесе потресаващо поражение по поредната (шеста) амбиция на Джими Уайт да стане световен шампион, правейки "кражба" в 35-ата партия. Този финал е паметен, защото Уайт за пети пореден и общо шести път го достига, без да успее да спечели, а за общо четвърти губи именно от Хендри.

През 2002 година пък беше последният преди тазгодишния случай с решителен фрейм във финала - Питър Ебдън от ролята на аутсайдер надви Стивън Хендри с 18:17. Драмата беше пълна и в този трилър, защото при изоставане 7-59 и четири червени на масата Хендри вкара кюбола, докато опитваше снукър, което даде шанс на Ебдън да спечели. Това е и последният финал с участието на великия седемкратен шампион от Шотландия.