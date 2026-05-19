Рони О'Съливан: Форматът "снукър 900" ще остане завинаги

Рони О’Съливан завърши снукър сезона с два поредни трофея, преди да се отправи към лятната си ваканция. Ракетата спечели три поредни мача, за да вдигне първата титла от Global Snooker 900 Championship в "Crucible Sports and Social Club" в Рединг.

A big CONGRATULATIONS to The Rocket, Ronnie O'Sullivan, who after a 10-5 win against Luca Brecel, takes home the Global Championship trophy🏆🚀 pic.twitter.com/5q4djK8qBE — Snooker Legends (@Snookerlegends) May 17, 2026

Пет сенчъри брейка при победата с 10:5 на финала срещу световния шампион от 2023 година Лука Бресел му донесоха триумф в първия световен турнир, проведен по правилата на Snooker 900, с общ награден фонд от 100 000 паунда. Това се случва седмица след като Рони за първи път стана световен шампион за ветерани след пет сенчъри брейка при победата с 10:4 над Джо Пери в „Крусибъл“ в Шефилд.

Това е и трета титла за него по Pluto TV в рамките на 48 дни, след като стана първият носител на трофея „Джон Върго“ благодарение на разгромна победа с 6:0 над Джон Хигинс във финала в Ирландия на 12 април. О’Съливан, който загуби от Хигинс във втория кръг на Световното първенство, сега ще се върне в къщата си в Ирландия или Дубай, където ще се събере отново със съпругата си. Планът е да си вземе почивка, преди да поднови новия професионален сезон с участие на Шанхай Мастърс в края на юли.

Създаден от спортния промоутър Джейсън Франсис, Snooker 900 е ускорена версия на спорта с 15-минутни, или 900-секундни, фреймове, „топка в ръка“ при фаул и 20-секунден часовник за удар. Форматът означава, че няма как да има 100-минутни фреймове, какъвто имаше в „Крусибъл“ по време на полуфинала на Световното първенство между У Идзъ и Марк Алън. Седемкратният световен шампион О’Съливан, който победи аматьора Били Джо Касъл и световния №8 Кайрън Уилсън в турнира, заяви:

Only the start for Snooker 900. Thanks to everyone who came to Ireland Sheffield and Reading. @PlutoTV @Snookerlegends Ro pic.twitter.com/jzPvgKWzxE — Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) May 17, 2026

„Три поредни трофея ли са? Уау. Наслаждавам се на играта. За първи път от три години се чувствам комфортно с техниката си и с преминаването през топката. Все още има какво да подобря, ако реша да тръгна по този път.

Знам, че Люка не е бил много активен през последните две години. И двамата сме имали трудности и не сме играли много. Но за мен той е играч от световна класа. Той е най-приятният играч за гледане. При него се връщаш към Алекс Хигинс или Джими Уайт. Обичам да го гледам как играе. Той е просто невероятен.

Ако реши да се посвети изцяло, вероятно може отново да стане световен шампион. Просто обожавам този формат. Ако попитате 128 играчи, мисля, че 70% от тях биха казали, че предпочитат да играят в този формат. Защото днес изиграхме много снукър, но не седим тук до един или два часа през нощта.

Не играем сесии, чудейки се кога ще имаме време да хапнем. Знаем къде се намираме. Джейсън е измислил невероятен формат. Мисля, че наистина е уцелил златната среда за снукъра. Ако Джейсън успее да организира някакъв тур, с някаква подкрепа или финансиране, сигурен съм, че това ще бъде бъдещето. Този формат ще остане завинаги.“