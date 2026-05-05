  Гибс-Уайт ще се нужда от чудо, за да е готов за сблъсъка с Астън Вила

  • 5 май 2026 | 16:08
Вицекапитанът на английския футболен клуб Нотингам Форест - Морган-Гибс Уайт, ще се нуждае от „чудо“, за да бъде готов навреме за реванша от полуфиналите в Лига Европа срещу Астън Вила, но мениджърът Витор Перейра все още има надежда. 26-годишният плеймейкър се сблъска с вратаря на Челси Робърт Санчес и двамата трябваше да напуснат терена с превързани глави през второто полувреме на мача от Висшата лига, завършил при 3:1 в полза на Форест. Тимът на Витор Перейра е в серия от 10 мача без поражение във всички турнири и преди гостуването си в четвъртък на „Вила Парк“ има преднина от един гол.

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

„Има дълбока рана, ще видим, той е боец и се надяваме на чудо. Ще видим какво ще стане. Наистина вярвам, че може да играе в следващия мач. Казах му: Не използвай главата си, просто играй“, заяви португалският специалист, цитиран от BBC. Гибс-Уайт качи снимка с шевовете на челото и носа си в социалните медии след мача, а в текст към нея благодари на феновете за съобщенията. Другият потърпевш - Робърт Санчес, също сподели снимка и написа по адрес на полузащитника на Нотингам Форест: „Виждам, че си пострадал по-зле от мен, надявам се да си добре, човече.“

Жоао Педро: Съчувствам на феновете на Челси

Според Витор Перейра смяната на Морган Гибс-Уайт не е заради сътресение и стриктните протоколи за подобни травми няма да влязат в сила в случая. Това означава, че решението дали ще играе в четвъртък зависи изцяло от скоростта, с която заздравява раната на лицето му. Футболистите нямат право да се завърнат към дейност поне 24 часа, според протоколите за сътресения, а след това трябва да преминат през 48-часов период на почивка и шестстепенен процес на завръщане към игра.

Снимки: Gettyimages

