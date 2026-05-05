Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Носителят на финансовата власт в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново направи пълен анализ на съдийските назначения за поредния кръг от efbet Лига. Вчера от СК на БФС размахаха пръст на бизнесмена заради разбора му на реферите за предишния кръг. Днес обаче той разгледа нарядите за XXXIII кръг от първенството.

Публикуваме написаното от Цветомир Найденов без редакторска намеса:

Бърз анализ на съдийските назначения за 33 кръг:



Берое - Монтана

Главен е Гиджена, съдия номер 1 на България е пратен да свири този мачНе на първата четворка, а в мачовете за спасение Да, логиката на СК е страхотна Венци Митрев е ВАР, тук ще е ОК. Ивайло Ненков-това е специалното острие, но тук ще е неутрално за мача.



Локо Сф - Ботев Вр

Главен е някакъв нов тигър- Антонио Антов, този го чувам за първи път през живота си. Ще го наблюдавам. Може би го знам от долните дивизии. Неутрален. ВАР - Драго, този Драго свири онази дузпа между Враца и Септември в баража за влизане/оставане, която беше пълно менте Враца тогава останаха с нея в Ефбет лига Може би старата любов няма да хване ръжда и имаме едно наум! АВАР е Кристиян Тодоров, непознато за мен лице.



Славия - Септември

Главен е Геро , коректен съдия. ВАР е Попи. Той е с имплантиран ВАР в главата, та много техника ще се събере във ВАР кемпера и може да има смущения, нещо като ВАРофония да се получи АВАР - Дъ Литъл Пистолеро, коректен.



Спартак Вн - Добруджа

Любо Перника е Главен, може да е малко шашав, но е коректен и добър съдия. ВАР е Вторият прерожденец на Нотариуса- Кристиян Колев, тук ще е неутрален, защото в този мач няма кой да го инфлуенсърства АВАР - Сталев, на мен ми харесва като съдия, не съм виждал някога да е правил зулуми по терените. Коректен.



Локо Пд - Арда

Васко Минев, домакински съдия, страхлив, види ли 100 човека домакинска публика и почва слугинажа за да се хареса на домакините Иначе е неутрален за мача. ВАР - Чинката, тук няма никъв интерес за него в мача, неутрален. АВАР- като Чинката, само че Гината. Неутрален за мача.



ЦСКА 1948 - Улица Хан Кубрат 3; град Ловеч

Главен е Дъ Литъл Пистолеро, неутрален. ВАР - Тренчев, този е опасен само, ако играем с отбор на Мъри, че с баща му са приятели Неутрален.АВАР - Стоян Арсов, този е в сферата на влияние на Нотариуса и неговите Господари, но в този мач няма какво да направи и ще е неутрален



Черно Море - Ботев Пд

Главен е Давидов, домакински съдия, викнат му 100 фена и се панира и почва домакинската свирка… иначе в този мач няма кой да се занимава с него, той е в други сфери на влияние и неслучайно Колегите и Феновете му поискаха смяната преди десетина дниНеутрален за този мач. ВАР - Гребена , топ съдия. АВАР - Мартин Марков, неутрален.



Левски - Лудогорец

Тва вече е Черешката на тортата на назначенията Туш! Вече на сцената излиза логиката на La Voz Мога само да кажа : Браво, Майсторе! Тук вече не само трябва да се пали лампата, трябва да се пуска изкуственото слънце от Бернабеу да им свети денонощно на Las cucarachas



Венци Митрев - Главен. Когато Гиджена даде дузпа за Левски срещу Лудогорец, този Венци беше на ВАР и му повтаряше : Гиджен, внимавай какво ще отсъдиш, внимавай ….помисли …. Тва е този Венци, който преди десетина дни La Voz го махна като непригоден да реферира мач - полуфинал за КБ , в който участваше Лудогорец. Това е този Венци, срещу който ръководството и феновете на домакините излязоха с декларации и информация за някакви връзки. Това назначение, ако Левски не беше станал Шампион, никога нямаше да се осъществи

ВАР - Тодор Киров, от обръча на Митрев

АВАР - Георги Стоянов - Първи прерожденец на Нотариуса.

Венци Митрев е ВАР при тази ситуация във втората минута на срещата, където не се дава и ЖК, Адама Траоре пасти да яде …. ама много пасти!