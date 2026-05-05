Бекер отново критикува Зверев

"Block out" с гости Тодор Скримов и Лазар Бучков
  • 5 май 2026 | 12:58
Германската тенис легенда Борис Бекер критикува Александър Зверев за липсата на състезателен дух в мачовете срещу водача в световната ранглиста Яник Синер, съобщава агенция ДПА.

„Бих искал да видя малко повече борбеност, малко повече агресия. Всички, включително Зверев, сякаш признават сравнително рано поражението си от Синер. Изключение прави Карлос Алкарас.

Момчетата влизат в мачовете сдържани, почти уплашени“, коментира Бекер в съвместния си подкаст с бившата тенисистка Андреа Петкович.

В неделя Зверев беше победен от Синер с 1:6, 2:6 във финала на Мастърс турнира в Мадрид. Това беше деветата му поредна загуба от италианеца.

„Двубоят приключи след пет гейма. Нямаше впечатление, че Зверев има някаква надежда, че може да обърне нещата. Мислех, че може да се противопостави на всеки на клей, но в момента не изглежда така. Нещо се случва с него, което му пречи да достигне пълния си потенциал на полуфинал или финал“, заяви още Борис Бекер.

58-годишният бивш тенисист обаче имаше и похвални думи за Александър Зверев: „Смятам, че има най-постоянната си година досега.“

Борис Бекер вярва, че Зверев ще се бори за титлата на Откритото първенство на Франция, което е следващият турнир от Големия шлем за сезона.

Отсъствието на Алкарас поради контузия напълно е пренаредило шансовете на Ролан Гарос, смята той: „Изведнъж повече тенисисти имат реалистичен шанс поне да стигнат до финала или дори да го спечелят. И според мен Зверев е един от тях.“

