Росица Денчева победи поставената под номер 2 в Грузия

  • 5 май 2026 | 14:20
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Лопота (Грузия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Денчева надделя над поставената под номер 2 в схемата Александра Шубладзе (Русия) с 6:4, 2:6, 6:3 за 2:12 часа на корта. Така тя взе реванш, след като загуби от нея във втория кръг на друг турнир в Лопота през миналата седмица.

Българката изоставаше с 3:4 в първия сет, но със серия от три поредни гейма поведе в резултата. Във втората част тя два пъти загуби подаването си и след 6:2 рускинята изравни. В решителния трети сет националката взе аванс от 5:1 и без проблеми затвори мача.

В спор за място на четвъртфиналите плевенчанката ще играе с победителката от мача между участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Тинатини Мтварелишвили и Стефани Джудит Вишер (Нидерландия).

На двойки Росица Денчева и Беатрис Спасова ще играят срещу Олга Данилова (Кипър) и Уляна Храбавец (Беларус).

