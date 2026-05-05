Американски тенисист със скандално поведение в Италия

Американският тенисист Тристан Бойер счупи няколко ракети и нападна с обиди съдията на стола по време на квалификациите на турнира от сериите "Чалънджър" в италианския град Франкавила ал Маре.
Бойер, поставен под номер 3 в схемата, загуби самообладание, когато след като загуби първия сет, допускайки пробив за 5:6 във втория срещу тийнейджъра Даниеле Рапанета (Италия). 25-годишният тенисист, който беше явен фаворит за спечелване на мача срещу 938-ия в света, реагира като многократно разби ракетата си на корта от разочарование.
Първоначалното предупреждение не успя да спре яростта на американеца и докато Бойер продължи да бушува, съдията му отне гейм, за да даде победата на Рапанета.
Бойер отново избухна като отправи към съдията поредица от ругатни и счупи още една ракета на съдийския стол. Той разби още няколко на пейката на корта, докато продължаваше тирадата си, преди да напусне корта и да затръшне силно вратата зад себе си, предава агенция Ройтерс.
Подобни сцени имаше и в Сан Диего миналата година, когато Бойер получи нарушение за бавене на времето по средата на мача си и избухна срещу главния съдия, а освен това счупи ракетата си преди да напусне корта.
Бойер, който беше 106-и в световната ранглиста през септември миналата година, е спечелил само един мач от АТП и три от "Чалънджър" тази година.