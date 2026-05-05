Димитър Кисимов започна с победа на турнир от категория J500 в Офенбах

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите на силния турнир от категория J500 в Офенбах, Германия.

Поставеният под №5 българин победи на старта със 7:5, 3:6, 6:1 Стан Пут (Нидерландия). Във втория кръг Кисимов ще играе срещу победителя от мача между Лукас Ариел Ередия Санчес (Германия) и Алберто Пулидо Морено (Испания).

18-годишният българин ще участва и в надпреварата на двойки. Кисимов и Леон Слобода (Словакия), поставени под №3, ще играят в първия кръг срещу Матиа Аяса (Сърбия) и Джоу-Джордж Гнидич (Хърватия).

Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, като в момента заема №16 в световната ранглиста при юношите.