Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Яник Синер пристигна в Рим за началото на турнира Мастърс 1000

Яник Синер пристигна в Рим за началото на турнира Мастърс 1000

  • 4 май 2026 | 21:08
  • 537
  • 0
Яник Синер пристигна в Рим за началото на турнира Мастърс 1000

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер пристигна в Рим за участие на турнира от сериите Мастърс 1000 в столицата на Италия.

В неделя италианецът триумфира като шампион в Мадрид, побеждавайки Александър Зверев (Германия) във финала с 6:1, 6:2. Синер спечели последните пет титли от Мастърс 1000 турнирите, което е рекорд.

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов
Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Яник Синер ще започне във втория кръг в Рим, където ще се изправи срещу Себастиан Офнер или Алекс Микелсен. Турнирът стартира на 6 май.

Синер и Джокович разбраха жребия си в Рим
Синер и Джокович разбраха жребия си в Рим
Следвай ни:

Още от Тенис

Пьотр Нестеров преодоля първия кръг в Санта Маргерита ди Пула

Пьотр Нестеров преодоля първия кръг в Санта Маргерита ди Пула

  • 4 май 2026 | 19:20
  • 429
  • 0
Елизара Янева постигна първа победа в турнир на WTA

Елизара Янева постигна първа победа в турнир на WTA

  • 4 май 2026 | 18:46
  • 629
  • 0
Иван Иванов и Илиян Радулов влязоха в основната схема на турнир в Испания

Иван Иванов и Илиян Радулов влязоха в основната схема на турнир в Испания

  • 4 май 2026 | 17:47
  • 3073
  • 0
Изабелла Шиникова остана на крачка от основната схема на WTA125 в Истанбул

Изабелла Шиникова остана на крачка от основната схема на WTA125 в Истанбул

  • 4 май 2026 | 16:21
  • 622
  • 0
Синер и Джокович разбраха жребия си в Рим

Синер и Джокович разбраха жребия си в Рим

  • 4 май 2026 | 15:32
  • 1118
  • 0
Зверв за Синер: Той няма никакви спадове

Зверв за Синер: Той няма никакви спадове

  • 4 май 2026 | 14:40
  • 710
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 18200
  • 114
Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

  • 4 май 2026 | 20:37
  • 13238
  • 59
Евертън 0:0 Манчестър Сити, сериозни пропуски на "гражданите"

Евертън 0:0 Манчестър Сити, сериозни пропуски на "гражданите"

  • 4 май 2026 | 22:00
  • 2601
  • 7
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 30879
  • 113
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 28200
  • 45
Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

  • 4 май 2026 | 21:15
  • 7462
  • 5