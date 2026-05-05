Том Аспинал все по-близо до завръщане

Том Аспинал почти се е възстановил от проблемите с окото си. През октомври Аспинал направи първата защита на безспорната си титла в тежка категория в катастрофален двубой срещу Сирил Ган на UFC 321. След като получи бъркане в окото към края на първия рунд, Аспинал не успя да продължи и мачът беше обявен за несъстоял се.

Еди Хърн: Договорът на Том Аспинал с UFC е позорен

Оттогава шампионът в тежка категория се сблъсква с множество проблеми с окото, които го правеха неспособен да се състезава, но дългият му път обратно към здравето вече е почти завършен.

„Тъкмо се връщаме от очната болница, където днес ми направиха скенер, и нещата се развиват адски добре, което ме прави много щастлив“, каза Аспинал във видео в YouTube в неделя. „Казват, че съвсем скоро, ако нещата продължат да се движат в правилната посока, ще получа разрешение за контактни тренировки. Върнах се във фитнеса, отново тренирам, но все още не правя спаринги. Но ако нещата продължат по този начин, се връщаме.“

Еди Хърн: Том Аспинал ще спечели повече от реклами, отколкото от мач в UFC

Поради липсата на ясен срок за завръщането му, UFC реши да създаде временна титла в тежка категория по време на отсъствието на Аспинал. За нея ще се бият Алекс Перейра и Сирил Ган в подглавното събитие на UFC White House. А предвид последните добри новини, Аспинал очаква да се изправи срещу победителя от този двубой при завръщането си.

„Всички постоянно ме питат кога ще се бия“, каза Аспинал. „Очевидният отговор е, че другите двама — Алекс и Сирил — трябва да се бият за временната титла. Аз очевидно ще се бия с победителя. UFC ми казаха, че ще се бия с победителя. Така че, на първо място, трябва да си оправя здравето, което върви в правилната посока. Трябва да изчакам това да се случи и след това се бием с победителя. Толкова е просто.

Том Аспинал претърпя операция на двете очи, лекарите работят по възстановяването на зрението му

Няма конкретен месец. Чакам да получа разрешение, което, както току-що ми казаха, ще дойде скоро. А конкретният месец зависи от UFC. Тези двамата трябва да се бият един срещу друг. Нека първо си свършат работата. Да се възстановят след това и когато всички са готови, ще го направим.“

И ако се завърне успешно, Аспинал няма да има недостиг на нови съперници. По време на отсъствието му тежката категория на UFC видя прилив на нови таланти като Уолдо Кортес-Акоста и Джош Хокит, които се изкачиха до върха на ранглистата. А щом се върне, Аспинал е готов да се бие с всички тях.

„Вълнувам се от всичко това“, каза Аспинал. „Не мисля, че сега ще започна да избягвам хора. Винаги съм приемал всеки мач, който са ми предлагали. Така че мисля, че е вълнуващо. Ако в дивизията има големи имена, за които хората се вълнуват, това е хубаво нещо. Ще се бия с всички тях. Щастлив съм да се бия с всички тях. Всеки, който заслужава шанс, ще се бия с него.“