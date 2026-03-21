Вихрено второ полувреме и познат герой запазиха преднината на Левски – на живо след успеха срещу Черно море с 2:1
Еди Хърн: Договорът на Том Аспинал с UFC е позорен

  • 21 март 2026 | 19:36
Известният боксов промоутър Еди Хърн смята, че договорът на Том Аспинал с UFC е ужасен.

Хърн, който вече представлява шампиона на UFC в тежка категория, от месеци води словесна война с Дейна Уайт чрез медиите. Докато Аспинал се готви за завръщането си в октагона, Хърн беше попитан за заплащането на бойците в UFC и конкретно коментира настоящия договор на своя клиент.

„Засега ще си прехапя езика“, заяви Хърн пред медии, цитиран от Pro Boxing Fans. „Но това, което ще ви кажа, е, че договорът му е ши*ан позор. Нали? Позор.“

Към момента няма ясен график за завръщането на Аспинал след обявения за несъстоял се мач при последната му защита на титлата срещу Сирил Ган на UFC 321 през октомври. Битката приключи преждевременно в първия рунд, след като Ган бръкна лошо в окото на Аспинал, от което шампионът все още се възстановява.

Сега Аспинал ще наблюдава как Ган се изправя срещу Алекс Перейра за временната титла в тежка категория на събитието UFC Белия дом през юни. Хърн твърди, че Аспинал е нетърпелив да се върне в действие, но ако той беше на мястото на британската звезда, дори не би отговарял на обажданията на UFC за мач при настоящите условия на договора.

„Не мога да повярвам какви пари получава, като се имат предвид търговските приходи, които би генерирал негов мач срещу Перейра или в реванш срещу Ган“, обясни Хърн. „Честно казано, ако аз съм Том Аспинал, гледам този договор и си казвам: „Дори не мисля, че трябва да ме занимавате. Но той иска да се върне. Иска реванш с Ган. Иска да се бие с Перейра. Иска да защити световната си титла в тежка категория“, добави промоутърът.

Заплащането в UFC е тема на разговори от години. Докато Уайт и ръководството на UFC и TKO непрекъснато твърдят, че заплащането се увеличава, много бойци заявяват обратното. Знаейки подробностите за договора на Аспинал, Хърн казва, че има още много какво да се желае, докато заплащането на бойците достигне адекватно ниво.

„Докато си платиш данъците и платиш на екипа си, няма ши*ан смисъл дори да се биеш“, каза Хърн. „Особено когато си претърпял четири операции, след като са ти извадили очите.“

