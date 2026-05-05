78 години ЦСКА!

ЦСКА отбелязва 78 години от основаването си! На днешния ден през 1948 г. "армейският" клуб започва своето начало, а навръх годишнината си "червените" си спомниха за част от легендарните си фигури, които през последните 12 месеца си отидоха от този свят.

Ето какво написаха от Борисовата градина:

"Скъпи армейци,

На днешния ден се навършват 78 години от основаването на любимия ни клуб. На онзи паметен 5 май 1948 година се ражда легендата за най-великия български отбор, превърнал се в символ на слава, дух и гордост!

Последните 12 месеца бяха трудни за всички, които обичат „армейската“ футболна идея - загубихме фундаментални фигури, писали историята на нашия клуб – Димитър Пенев, Георги Велинов, Стоян Йорданов, Иван Зафиров... Тяхното огромно наследство обаче ни изпълва с гордост и амбиция неотклонно да следваме завета на легендите, оформили аурата на великия ЦСКА. История, писана с талант, страст и безкомпромисна воля за победа. От първата титла още в годината на основаването, през легендарните мачове в Европа – победите над Аякс, Нотингам, Ливърпул и Байерн, до онези вечери на „Армията“, когато времето спираше, а сърцата туптяха в червено.

Днес - наред с тъгата по големите ни шампиони, все по-силно бушува надеждата за великото бъдеще, което ни очаква със завръщането в историческия ни дом – „Българска армия“.

Новият ни стадион ще е достоен за величието на клуба и неговите фенове. Той ще отвори нови хоризонти за развитието на отбора и ще кара цялата червена общност да се гордее. Много скоро мечтата на поколения „армейци“ ще е реалност!

Детско-юношеската школа на клуба, която ще носи името на великия Димитър Пенев, както и модернизацията на тренировъчната база в Панчарево, също са изключително важна част от стратегическия план за устойчиво, професионално и дългосрочно развитие на ЦСКА. Клубът ни има ясна цел – да се завърне на върха и отново да е страшилище на европейската сцена!

Защото ЦСКА е повече от футболен клуб – той е идея, обединяваща поколения, израснали с гласа на стадиона и мечтите за европейски върхове. 78 години по-късно ЦСКА продължава да бъде вдъхновение; не просто клуб, а легенда.

Честит празник на всички, които носят ЦСКА в сърцето си – привърженици, ветерани, играчи, треньори, служители! Нека пазим духа жив, да вярваме в отбора, да градим бъдещето със същата страст, с която защитаваме миналото.

Честитa годишнина, армейци!".