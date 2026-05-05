Николай Кънчев: Огромни благодарности за футболистите ни

Бенковски (Исперих) спечели с 1:0 срещу СФК Светкавица 2014 в Търговище. Срещата е от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига. Николай Кънчев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Искам да изкажа огромна благодарност към футболистите. Те проявиха изключително търпение и характер. Само мога да им се поклоня и да им кажа, че всички те разполагат с изключителни освен футболни, а и човешки качества. Двубоят в Търговище не бе лек, срещнахме съпротива от домакините. Ние можехме да затворим мача много по-рано, тъй като имахме и две греди, но не успяхме. Двама от футболистите ми играха с болки, което ги поставя под въпрос за следващия мач, но до него има време и ще видим какво ще е състоянието им. Остават ни още пет кръга, в които ще опитаме да спечелим пет победи“.