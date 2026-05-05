Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Александър Везенков и Олимпиакос гостуват тази вечер от 20:45 часа българско време на Монако в третата среща от плейофната серия между двата тима от четвъртфиналната фаза на Евролигата. Гръцкият гранд идва в Княжеството с целта да сложи край на серията още тази вечер и да се класира за пета поредна година на Финалната четворка. Монегаските пък се нуждаят от задължителна победа, за да останат в играта, тъй като изостават в серията с 0-2 победи.

В Пирея Олимпиакос на два пъти надигра категорично съперника си, който създаваше доста проблеми на гръцкия тим в последните два сезона. Везенков пък бе блестящ и в двете срещи в "Двореца на мира и приятелството в Пирея", а днес отново има възможността да покаже, че напълно заслужено бе избран за втори път в кариерата си за MVP на редовния сезон на Евролигата.

Трима важни играчи на Монако са извън строя за мача днес - Никола Миротич, Алфа Диало и Даниел Тайс. Под въпрос за водения от Йоргос Барцокас тим е Монте Морис, а Тайсън Уорд пропуска срещата.