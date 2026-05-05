Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 06:11
  • 279
  • 0

Играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата Апоел Тел Авив приема тази вечер от 19:00 часа испанския гранд Реал Мадрид в "Арена Ботевград" в двубой от плейофите от четвъртфиналната фаза на Евролигата. Мач №3 от серията между двата може да се окаже и последен, тъй като "лос бланкос" водят с 2-0 победи и играчите на Димитрис Итудис се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансове за класиране на Финалната четворка.

Двубоят е с историческа стойност за българския баскетбол, тъй като за първи път у нас ще се проведе мач от плейофите на престижната надпревара.

Реал измъкна трудно първия мач в своята зала "Movistar Arena", но във втория се разправи с противника си и днес ще влезе със самочувствие в срещата. Още повече, че "белите" вече веднъж победиха Апоел в същата зала в среща от редовния сезон в края на ноември - 75:74.

Наставникът на мадридчани Серджо Скариоло не може да разчита на контузения център от Кабо Верде Валтер Таварес, но Усман Гаруба направи в мач №2 така, че отсъствието на звездата да не се забележи.

В лагера на Апоел на линия са всички звезди на отбора, включително получилият травма в първия мач от серията Илайджа Брайънт.

Следвай ни:

Още от Евролига

Апоел се подготвя за мача с Реал Мадрид пред погледа на Тити Папазов

Апоел се подготвя за мача с Реал Мадрид пред погледа на Тити Папазов

  • 4 май 2026 | 22:02
  • 1325
  • 0
Реал Мадрид пристигна в България

Реал Мадрид пристигна в България

  • 4 май 2026 | 20:16
  • 13604
  • 0
Леви Рандолф посочи пред Sportal.bg как Апоел може да победи Реал Мадрид

Леви Рандолф посочи пред Sportal.bg как Апоел може да победи Реал Мадрид

  • 4 май 2026 | 19:24
  • 796
  • 0
Итудис пред Sportal.bg за големия мач с Реал Мадрид в Ботевград: За нас ситуацията е всичко или нищо

Итудис пред Sportal.bg за големия мач с Реал Мадрид в Ботевград: За нас ситуацията е всичко или нищо

  • 4 май 2026 | 19:04
  • 3573
  • 0
Звезда на Барселона с успокояващо послание към феновете: Добре съм и съм здрав

Звезда на Барселона с успокояващо послание към феновете: Добре съм и съм здрав

  • 4 май 2026 | 17:03
  • 1046
  • 0
Монако няма да може да разчита на Алфа Диало за сблъсъка с Олимпиакос

Монако няма да може да разчита на Алфа Диало за сблъсъка с Олимпиакос

  • 4 май 2026 | 15:12
  • 1384
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

  • 4 май 2026 | 23:56
  • 25360
  • 114
Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 31115
  • 175
Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

  • 4 май 2026 | 20:37
  • 23387
  • 95
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 37541
  • 55
Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

  • 4 май 2026 | 21:15
  • 11662
  • 7