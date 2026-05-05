Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата Апоел Тел Авив приема тази вечер от 19:00 часа испанския гранд Реал Мадрид в "Арена Ботевград" в двубой от плейофите от четвъртфиналната фаза на Евролигата. Мач №3 от серията между двата може да се окаже и последен, тъй като "лос бланкос" водят с 2-0 победи и играчите на Димитрис Итудис се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансове за класиране на Финалната четворка.

Двубоят е с историческа стойност за българския баскетбол, тъй като за първи път у нас ще се проведе мач от плейофите на престижната надпревара.

Реал измъкна трудно първия мач в своята зала "Movistar Arena", но във втория се разправи с противника си и днес ще влезе със самочувствие в срещата. Още повече, че "белите" вече веднъж победиха Апоел в същата зала в среща от редовния сезон в края на ноември - 75:74.

Наставникът на мадридчани Серджо Скариоло не може да разчита на контузения център от Кабо Верде Валтер Таварес, но Усман Гаруба направи в мач №2 така, че отсъствието на звездата да не се забележи.

В лагера на Апоел на линия са всички звезди на отбора, включително получилият травма в първия мач от серията Илайджа Брайънт.