Мирослав Косев: Браво на младите голмайстори

В Несебър, едноименния тим надигра Розова долина (Казанлък) с 4:0 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Несебър срази „розите“

Мирослав Косев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Резултатът 4:0 може да изглежда лесен за страничния наблюдател, но той е плод на огромно себераздаване през всичките деветдесет минути. Изключително съм щастлив, че головете бяха дело на нашите млади футболисти, което е ясно доказателство за смелостта им да поемат отговорност. Тяхното израстване ни дава голямо самочувствие, но и ни задължава да останем концентрирани, за да запазим това ниво на представяне. Тази победа ни кара да гледаме напред с оптимизъм, но и здраво стъпили на земята както и с мисъл за предстоящото ни гостуване в Ямбол“.

