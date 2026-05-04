Янтра съхрани мечтата за елита след успех над ЦСКА II

Янтра (Габрово) спечели изключително важна победа с 1:0 като гост на ЦСКА II в двубой от 31-вия кръг на Втора лига, с която съхрани шансовете си за промоция в елита през следващия сезон.

Единственото попадение вкара Денислав Ангелов в 37-ата минута. Нападателят се възползва от центриране на Ивайло Енчев и с летящ плонж забоде топката в мрежата на “червените”.

С този успех Габровци събраха 57 точки и изпревариха с една третия Фратрия, който по-късно днес гостува на четвъртия Вихрен в дербито на кръга. Лидер е Дунав с 65 точки.

Припомняме, че второто място дава право на участие в бараж за елита срещу 13-тия в efbet Лига.

ЦСКА II - ЯНТРА (ГАБРОВО) 0:1

0:1 Денислав Ангелов 37

