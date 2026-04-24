Янтра 1:1 Спартак (Плевен)

Отборите на Янтра и Спартак (Плевен) играят при резултат 1:1 в двубой от 30-ия кръг на Втора професионална лига.

Двубоят започна отлично за домакините, които вкараха гол след само 120 секунди игра. Денислав Ангелов задържа много добре топката в наказателното поле, след което пусна пас към Ивайло Енчев, който без да се замисли прати кълбото в мрежата на Петър Петров.

В 16-ата минута Шола Аделани направи страхотен пробив, който завърши с препъване в наказателното поле от Константин Иванов. Главният съдия отсъди дузпа, а Яни Пехливанов с не пропусна да изравни резултат.

В 28-ата минута Александър Кожухаров центрира от левия фланг към Шола Аделани, който засече топката, но стражът на домакините Християн Василев се намеси майсторски. Малко по-късно отново пред крилото на Спартак се откри шанс да даде аванс на своя тим. Този път Аделани отправи удар на сантиметри от целта.

1:0 Ивайло Енчев (2)

1:1 Яни Пехливанов (16-дузпа)

Стартови състави:



Янтра: Християн Василев, Асен Георгиев, Божидар Пенчев, Георги Бабалиев, Денислав Ангелов, Ивайло Енчев, Константин Иванов, Мартин Райнов, Мартин Ганчев, Милчо Ангелов, Тони Иванов



Спартак (Плевен): Петър Петров, Пламен Спасов, Яни Пехливанов, Росен Маринов, Аджейл Невеш, Иван Иванов, Мартин Трифонов, Клейтън Тиесен, Шола Аделани, Фофана Абдул, Александър Кожухаров