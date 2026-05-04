Димитър Каров: Гунди беше феномен

Димитър Каров, зет на Гунди и волейболна легенда, почете Георги Аспарухов. Днес се навършват 83 години от рождението на легендата на Левски.

"Това, което трябва да помним, е знаменитата му игра. Да помним изключителния му талант с топката. Всички негови действия бяха възхитителни. Хората ходеха с надежда да видят нещо красиво в тази игра. Затова Гунди остава толкова уважаван. Георги Аспарухов липсва, защото той е неповторим. Това, което той правеше, беше надминало години. Той правеше изкуство и гората го оценяваха. Той беше непредвидим с топка и без топка. Винаги създаваше напрежение у противника“.