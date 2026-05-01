В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал

Стана ясна степента на контузията на нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, който получи травма в първия полуфинален мач от Шампионската лига срещу Арсенал.
Аржентинският национал беше принудително заменен в 77-ата минута на двубоя, завършил 1:1, след единоборство с Еберечи Езе.
Според журналистката Вероника Брунати, проведените медицински прегледи са потвърдили, че става въпрос за леко разтежение на връзки на глезена.
Ако възстановяването на Алварес протече по план и не се появят усложнения, той ще бъде на разположение за ответния мач срещу Арсенал.
Именно Алварес отбеляза гола за Атлетико на "Метрополитано". Той беше точен от дузпа в началото на второто полувреме.
