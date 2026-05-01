  В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал

В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал

  • 1 май 2026 | 01:34
В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал

Стана ясна степента на контузията на нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, който получи травма в първия полуфинален мач от Шампионската лига срещу Арсенал.

Аржентинският национал беше принудително заменен в 77-ата минута на двубоя, завършил 1:1, след единоборство с Еберечи Езе.

Според журналистката Вероника Брунати, проведените медицински прегледи са потвърдили, че става въпрос за леко разтежение на връзки на глезена.

Хулиан Алварес бележи голове в ШЛ по-бързо от Лионел Меси
Хулиан Алварес бележи голове в ШЛ по-бързо от Лионел Меси

Ако възстановяването на Алварес протече по план и не се появят усложнения, той ще бъде на разположение за ответния мач срещу Арсенал.

Именно Алварес отбеляза гола за Атлетико на "Метрополитано". Той беше точен от дузпа в началото на второто полувреме.

Снимки: Imago

