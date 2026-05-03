На Алекс Фъргюсън му прилоша на "Олд Трафорд", откараха го с линейка

Легендарният бивш мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън е бил откаран в болница този следобед. Той е бил на “Олд Трафорд” за дербито срещу Ливърпул, но се е почувствал зле, заради което е бил качен на линейка около час преди началото на двубоя.

Според информация на "Скай Спортс" 84-годишният шотландец е в съзнание и са му направени тестове.

Сър Алекс, най-успешният мениджър в историята на клуба, е редовен посетител на домакинските и гостуващите мачове на Юнайтед. През 2018 г. той претърпя мозъчен кръвоизлив, от който се възстанови след операция. Няма индикации, че настоящият инцидент е свързан с това.