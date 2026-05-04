Конеляно с втори бронз от Шампионската лига

Италианският първенец Имоко Волей (Конелиано) спечели втори бронзов медал от най-престижния европейски турнир - Шампионската лига, в историята си. Воденият от Даниеле Сантарели тим надигра другия италиански отбор в надпреварата - Савино дел Бене (Скандичи), с 3:0 (25:16, 26:24, 27:25) в малкия финал, изигран в Истанбул.

Първият си бронзов медал Имоко печели през 2018 г. след категоричен успех над турския гранд Галатасарай (Истанбул).

"Пантерите" имат във витрината си три титли и три сребърни медала.

Най-резултатна бе Изабеле Хаак с 19 точки (1 ас, 1 блокада), с 18 точки завърши Жу Тинг (1 ас, 4 блокади). 17 точки реализира Габи Гимараеш (2 аса, 1 блокада). За съперника Екатерина Антропова бе над всички с 22 точки (1 ас, 1 блокада), с 11 точки се отчете Линдзи Рудинс (1 ас).