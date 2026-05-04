  3. Вакъфбанк с титла №7 в Шампионската лига

Вакъфбанк с титла №7 в Шампионската лига

  • 4 май 2026 | 10:26
  315
  • 1

Турският гранд Вакъфбанк (Истанбул) триумфира със седма титла в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Джовани Гуидети тим се наложи над Еджзаджъбашъ Дайнавит (Истанбул) с 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18) в големия финал, изигран в турския мегаполис. Срещата бе повторение на финала от 2023 г.

Зад гърба си Вакъфбанк има и пет сребърни медала, както и два бронза.

Еджзаджъбашъ има един трофей във витрината си, както и два сребърни медала и три бронза.

Най-резултатна бе Тияна Бошкович с 33 точки (1 ас, 1 блокада), 26 точки добави Марина Маркова (3 блокади). За съперника Ебрар Каракурт записа 20 точки (1 ас), с 14 точки приключи Шиниъд Джак (1 ас, 5 блокади).

Алекс Николов и Лубе допуснаха обрат и загубиха финал №2 срещу Перуджа

Николай Къртев и Монпелие спечелиха финал №1 във Франция

Тодор Скримов и през следващия сезон ще е лидер на Левски

Иван Станев: Осем месеца, които няма да забравя

Вакъфбанк - Еджзаджъбашъ е финалът в Шампионската лига

Кристиан Титрийски с 22 точки пред 10 300 зрители, Хавай е във F4 на NCAA

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

