Вакъфбанк с титла №7 в Шампионската лига

Турският гранд Вакъфбанк (Истанбул) триумфира със седма титла в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Джовани Гуидети тим се наложи над Еджзаджъбашъ Дайнавит (Истанбул) с 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18) в големия финал, изигран в турския мегаполис. Срещата бе повторение на финала от 2023 г.

Зад гърба си Вакъфбанк има и пет сребърни медала, както и два бронза.

Еджзаджъбашъ има един трофей във витрината си, както и два сребърни медала и три бронза.

Най-резултатна бе Тияна Бошкович с 33 точки (1 ас, 1 блокада), 26 точки добави Марина Маркова (3 блокади). За съперника Ебрар Каракурт записа 20 точки (1 ас), с 14 точки приключи Шиниъд Джак (1 ас, 5 блокади).