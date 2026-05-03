Локомотив удари Ботев на "Колежа" след рецитал на нидерландец - на живо от Пловдив след 0:2 за "смърфовете"
Иван Станев: Осем месеца, които няма да забравя

  • 3 май 2026 | 17:07
Левски София триумфира с трета поредна титла във волейболното първенство на България при мъжете. В четвърти мач от финалната серия "сините", игран пред близо хиляда зрители, се наложиха драматично с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) като гости на Нефтохимик 2010. Столичани спечелиха серията с 3-1 успеха.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

“Осем месеца, които няма да забравя.
Изиграхме два финала.
Спечелихме Купата на България и завършихме втори в шампионата.
Но зад тези резултати стоят много повече от цифри – стоят сърца, характер и мъжество.
Гордея се с вас, момчета.
За всяка една тренировка, в която давахте всичко от себе си.
За всяка трудност, през която минахме заедно.
За всяка капка пот, за всяка безсънна нощ!
Показахме какво означава да бъдеш отбор.
Показахме как се изгражда характер – ден след ден, точка след точка.
И най-важното – никога не се отказахме.
Благодаря и на нашите прекрасни фенове.
Вие не спряхте да бъдете до отбора във всеки труден момент.
Вашата подкрепа се усещаше и даваше сили, когато беше най-нужно.
Благодаря ви!
За доверието, за вярата, за това, че бяхме рамо до рамо!”, написа старши треньорът на Нефтохимик Иван Станев в социалните си мрежи.

Снимки: Startphoto

