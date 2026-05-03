Алекс Николов и Лубе допуснаха обрат и загубиха финал №2 срещу Перуджа

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) загубиха и втория финален мач за титлата в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей допуснаха обрат и отстъпиха у дома на Сър Суса Скай (Перуджа) с 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25) във втората среща от финалния плейоф, играна тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

По този начин Перуджа вече води с 2-0 победи във финалната серия, която се играе до 3 успеха от 5 двубоя. Третият и може би решителен мач между двата тима е в сряда (6 май) от 21,30 часа българско време в Перуджа.

Алекс Николов игра стабилно цял мач за Лубе и стана втори по резултатност с 14 точки (2 блока, 1 ас, 34% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - -5).

Ерик Льопки също реализира 14 точки (1 блок, 1 ас и 55% ефективност в атака - +4).

Матиа Ботоло пък стана най-резултатен за домакините с 16 точки (2 блока, 1 ас, 45% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +4), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Перуджа над всички бе Уасим Бен Тара с 23 точки (4 блока, 1 ас и 56% ефективност в атака - +10), докато Олег Плотнитский завърши 18 точки (1 блок, 2 аса, 48% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +5) за победата.

Финал №2 в Суперлигата на Италия:

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 1, Ерик Льопки 14, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 14, Матиа Ботоло 16, Марко Подрасчанин 6, Джовани Гарджуло 8 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 1, Вуут Д'Хеер 4, Ноа Дуфлос-Роси 1)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 3, Уасим Бен Тара 23, Олег Плотнитский 18, Камил Семенюк 13, Роберто Русо 5, Себастиан Соле 5 - Масимо Колачи-либеро (Донован Джаворонок, Агустин Лосер 3, Брайън Арджилагос)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ.

Снимки: legavolley.it