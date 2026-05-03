Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов и Лубе допуснаха обрат и загубиха финал №2 срещу Перуджа

Алекс Николов и Лубе допуснаха обрат и загубиха финал №2 срещу Перуджа

  • 3 май 2026 | 21:51
  • 2810
  • 1

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) загубиха и втория финален мач за титлата в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей допуснаха обрат и отстъпиха у дома на Сър Суса Скай (Перуджа) с 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25) във втората среща от финалния плейоф, играна тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

По този начин Перуджа вече води с 2-0 победи във финалната серия, която се играе до 3 успеха от 5 двубоя. Третият и може би решителен мач между двата тима е в сряда (6 май) от 21,30 часа българско време в Перуджа.

Алекс Николов игра стабилно цял мач за Лубе и стана втори по резултатност с 14 точки (2 блока, 1 ас, 34% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - -5).

Ерик Льопки също реализира 14 точки (1 блок, 1 ас и 55% ефективност в атака - +4).

Матиа Ботоло пък стана най-резултатен за домакините с 16 точки (2 блока, 1 ас, 45% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +4), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Перуджа над всички бе Уасим Бен Тара с 23 точки (4 блока, 1 ас и 56% ефективност в атака - +10), докато Олег Плотнитский завърши 18 точки (1 блок, 2 аса, 48% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +5) за победата.

Финал №2 в Суперлигата на Италия:

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 1, Ерик Льопки 14, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 14, Матиа Ботоло 16, Марко Подрасчанин 6, Джовани Гарджуло 8 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 1, Вуут Д'Хеер 4, Ноа Дуфлос-Роси 1)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 3, Уасим Бен Тара 23, Олег Плотнитский 18, Камил Семенюк 13, Роберто Русо 5, Себастиан Соле 5 - Масимо Колачи-либеро (Донован Джаворонок, Агустин Лосер 3, Брайън Арджилагос)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Николай Къртев и Монпелие спечелиха финал №1 във Франция

Николай Къртев и Монпелие спечелиха финал №1 във Франция

  • 3 май 2026 | 17:41
  • 756
  • 0
Тодор Скримов и през следващия сезон ще е лидер на Левски

Тодор Скримов и през следващия сезон ще е лидер на Левски

  • 3 май 2026 | 17:31
  • 879
  • 0
Иван Станев: Осем месеца, които няма да забравя

Иван Станев: Осем месеца, които няма да забравя

  • 3 май 2026 | 17:07
  • 2238
  • 0
Вакъфбанк - Еджзаджъбашъ е финалът в Шампионската лига

Вакъфбанк - Еджзаджъбашъ е финалът в Шампионската лига

  • 3 май 2026 | 16:47
  • 1732
  • 0
Кристиан Титрийски с 22 точки пред 10 300 зрители, Хавай е във F4 на NCAA

Кристиан Титрийски с 22 точки пред 10 300 зрители, Хавай е във F4 на NCAA

  • 3 май 2026 | 15:47
  • 3514
  • 0
Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

  • 3 май 2026 | 14:13
  • 2637
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

  • 3 май 2026 | 20:53
  • 96802
  • 438
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 59957
  • 176
Еспаньол 0:1 Реал М, гол на Винисиус

Еспаньол 0:1 Реал М, гол на Винисиус

  • 3 май 2026 | 23:00
  • 5465
  • 22
Интер 1:0 Парма, Скудетото е в ръцете на “нерадзурите”

Интер 1:0 Парма, Скудетото е в ръцете на “нерадзурите”

  • 3 май 2026 | 21:45
  • 4357
  • 6
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

  • 3 май 2026 | 21:40
  • 17206
  • 4
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 42328
  • 95