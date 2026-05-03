Кристиан Титрийски с 22 точки пред 10 300 зрители, Хавай е във F4 на NCAA

Юношата на Левски София Кристиан Титрийски, който след 3 дни навършва 21 години, бе най-резултатен за драматична победа на Хавай в плейофа за влизане във финалната четворка на американското колежанско първенство.
Пред рекордната за NCAA публика от 10 300 зрители в Хонолулу тимът на диагонала се наложи с 3:1 (25:22, 24:26, 25:23, 32:30) над Южна Калифорния и си осигури квота за топ 4.
Титрийски завърши с 22 точки (3 аса).
В полуфиналите на националното първенство Хавай среща на 9 май в Лос Анджелис действащия шампион Лонг Бий на друг "син" юноша - Александър Къндев.
Той спечели плейофа с Лойола Чикаго след 3:0 (25:21, 25:21, 25:19). Къндев не бе в състава заради травма.
Другият полуфинал за титлата в NCAA е Ървайн - Бол Стейт.