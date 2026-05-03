  Кристиан Титрийски с 22 точки пред 10 300 зрители, Хавай е във F4 на NCAA

Юношата на Левски София Кристиан Титрийски, който след 3 дни навършва 21 години, бе най-резултатен за драматична победа на Хавай в плейофа за влизане във финалната четворка на американското колежанско първенство.

Пред рекордната за NCAA публика от 10 300 зрители в Хонолулу тимът на диагонала се наложи с 3:1 (25:22, 24:26, 25:23, 32:30) над Южна Калифорния и си осигури квота за топ 4.

Титрийски завърши с 22 точки (3 аса).

В полуфиналите на националното първенство Хавай среща на 9 май в Лос Анджелис действащия шампион Лонг Бий на друг "син" юноша - Александър Къндев.

Той спечели плейофа с Лойола Чикаго след 3:0 (25:21, 25:21, 25:19). Къндев не бе в състава заради травма.

Другият полуфинал за титлата в NCAA е Ървайн - Бол Стейт.

Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

Вакъфбанк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ

Алекс Николов и Лубе посрещат Перуджа във финал №2

Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

Пламен Константинов: Казвах на момчетата, че трябва да играят така, че дори когато губят, феновете да им ръкопляскат

Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26

Ботев 0:1 Локомотив, директен червен картон за "канарчетата" и контузия за Неделев

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Сасуоло 2:0 Милан, втората част също започна с гол на домакините

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Съставите на Ман Юнайтед и Ливърпул, гостите са без Исак

