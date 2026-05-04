Без отбори от Италия на клубния Мондиал при жените! Ето участниците

Италиански отбори няма да участват на световното клубно първенство през декември. Това стана ясно след снощните загуби на Имоко Волей (Конеляно) и Савино дел Бене Скандичи (който е и действащ световен клубен шампион) в полуфиналите на най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Те записаха поражения от турските Вакъфбанк (Истанбул) и Еджзаджъбашъ Дайнавит (Истанбул).
Така с класирането си за финала двата турски гранда подпечатаха и билетите си за клубния Мондиал. Повтаря се сценарият от 2023 г., когато именно двата тима бяха представители на Европа на форума.
Вакъфбанк с титла №7 в Шампионската лига
В петте си участия на световното клубно Имоко има пет отличия - три титли и два сребърни медала. Скандичи пък им един-единствен трофей - миналогодишния.
Освен Вакъфбанк и Еджзаджъбашъ, на Мондиала тази година ще участват два отбора - представители на Южна Америка - бразилските Осаско и Сеси Бауру; два отбора - представители на Азия - японският НЕК Ред Рокетс и тайландският Накхон Ратчасима. По един представител имат зона НОРСЕКА (Северна и Централна Америка) и Африка - съответно мексиканския Колонелас де Дуранго и египетския Ал Ахли.
Предстои да бъде определен домакинът на надпреварата.