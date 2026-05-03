Тодор Скримов и през следващия сезон ще е лидер на Левски

Левски спечели трета поредна титла във волейболния елит при мъжете, след като надигра Нефтохимик с 3:2 гейма в четвъртия мач от финалния плейоф и спечели финалната серия с 3-1 успеха.

Доскорошният национал и основен стълб в състава на Левски Тодор Скримов, който бе обявен за MVP за настоящия шампионат 2025/26, ще остане още един сезон със "сините", стана ясно след шампионския триумф.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Основният двигател на левскарите заяви, че е човек, който никога не се отказва, бори се докрай и иска да е пример за младите, а ето още какво каза той след спечелването на шампионската титла.

Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

„Много оспорван финал този сезон. Поздравления за състава на Нефтохимик, който се противопостави сериозно. В ключовите моменти успяхме с повече опит. Имаме доста спечели такива мачове и това ни позволи да излезем от трудни моменти и да надделеем. За младите в Левски: Младите състезатели в отбора заслужиха титлата с труда си, всеотдайните си тренировките всеки ден и с начина, по който ни помагаха. Напълно я заслужават, въпреки че не са се появявали доста често в игра, но когато имаха шансове ги оползотворяваха по най-добрия начин. За мен мотивацията да се раздавам на игрището са по-младите в състава, които израстват покрай нас по-опитните, също така моите деца и семейството ми. Огромна мотивация за мен е да дам добър пример за човек и спортист, който никога не се отказва.“