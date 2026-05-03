Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локомотив удари Ботев на "Колежа" след рецитал на нидерландец - на живо от Пловдив след 0:2 за "смърфовете"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Тодор Скримов и през следващия сезон ще е лидер на Левски

Тодор Скримов и през следващия сезон ще е лидер на Левски

  • 3 май 2026 | 17:31
  • 480
  • 0

Левски спечели трета поредна титла във волейболния елит при мъжете, след като надигра Нефтохимик с 3:2 гейма в четвъртия мач от финалния плейоф и спечели финалната серия с 3-1 успеха.

Доскорошният национал и основен стълб в състава на Левски Тодор Скримов, който бе обявен за MVP за настоящия шампионат 2025/26, ще остане още един сезон със "сините", стана ясно след шампионския триумф.

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Основният двигател на левскарите заяви, че е човек, който никога не се отказва, бори се докрай и иска да е пример за младите, а ето още какво каза той след спечелването на шампионската титла.

Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор
Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

„Много оспорван финал този сезон. Поздравления за състава на Нефтохимик, който се противопостави сериозно. В ключовите моменти успяхме с повече опит. Имаме доста спечели такива мачове и това ни позволи да излезем от трудни моменти и да надделеем. 

За младите в Левски:

 Младите състезатели в отбора заслужиха титлата с труда си, всеотдайните си тренировките всеки ден и с начина, по който ни помагаха. Напълно я заслужават, въпреки че не са се появявали доста често в игра, но когато имаха шансове ги оползотворяваха по най-добрия начин.

За мен мотивацията да се раздавам на игрището са по-младите в състава, които израстват покрай нас по-опитните,  също така моите деца и семейството ми. Огромна мотивация за мен  е да дам добър пример за човек и спортист, който никога не се отказва.“

Следвай ни:

Още от Волейбол

Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

  • 3 май 2026 | 14:13
  • 2400
  • 1
Вакъфбанк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ

Вакъфбанк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ

  • 3 май 2026 | 13:56
  • 1898
  • 0
Алекс Николов и Лубе посрещат Перуджа във финал №2

Алекс Николов и Лубе посрещат Перуджа във финал №2

  • 3 май 2026 | 13:43
  • 973
  • 0
Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

  • 3 май 2026 | 13:36
  • 1734
  • 2
Пламен Константинов: Казвах на момчетата, че трябва да играят така, че дори когато губят, феновете да им ръкопляскат

Пламен Константинов: Казвах на момчетата, че трябва да играят така, че дори когато губят, феновете да им ръкопляскат

  • 3 май 2026 | 12:56
  • 4005
  • 2
Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26

Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26

  • 3 май 2026 | 12:18
  • 863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

  • 3 май 2026 | 17:57
  • 15054
  • 28
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 27302
  • 142
Манчестър Юнайтед 2:1 Ливърпул, страхотен гол на Собослай

Манчестър Юнайтед 2:1 Ливърпул, страхотен гол на Собослай

  • 3 май 2026 | 18:22
  • 12499
  • 44
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:48
  • 15397
  • 16
Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 24234
  • 206
Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

  • 3 май 2026 | 17:56
  • 7753
  • 15