Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локомотив удари Ботев на "Колежа" след рецитал на нидерландец - на живо от Пловдив след 0:2 за "смърфовете"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Къртев и Монпелие спечелиха финал №1 във Франция

Николай Къртев и Монпелие спечелиха финал №1 във Франция

  • 3 май 2026 | 17:41
  • 399
  • 0
Николай Къртев и Монпелие спечелиха финал №1 във Франция

Николай Къртев и неговият отбор Монпелие спечели първата финална среща от френската Marmara SpikeLigue.

Монпелие победи като гост Стад Поатие с категоричното 3:0 (25:18, 25:22, 25:17) пред 2705 зрители в зала “Луасон Боди”.

Николай Къртев бе в групата на Монпелие, но не влезе в игра.

Бившият германски диагонал ла Хебър (Пазарджик) Симон Хирш стана най-резултатен с 15 точки (3 аса, 2 блока, 71% ефективност в атака - +12).

Томас Лопес добави 13 точки и бе избран за MVP.

Тома Пуйол бе най-резултатен за Понятие със 17 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

  • 3 май 2026 | 14:13
  • 2400
  • 1
Вакъфбанк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ

Вакъфбанк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ

  • 3 май 2026 | 13:56
  • 1898
  • 0
Алекс Николов и Лубе посрещат Перуджа във финал №2

Алекс Николов и Лубе посрещат Перуджа във финал №2

  • 3 май 2026 | 13:43
  • 973
  • 0
Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

Тодор Скримов е MVP на сезона, Играч на публиката и част от Идеалния отбор

  • 3 май 2026 | 13:36
  • 1735
  • 2
Пламен Константинов: Казвах на момчетата, че трябва да играят така, че дори когато губят, феновете да им ръкопляскат

Пламен Константинов: Казвах на момчетата, че трябва да играят така, че дори когато губят, феновете да им ръкопляскат

  • 3 май 2026 | 12:56
  • 4006
  • 2
Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26

Индивидуалните награди в efbet Супер Волей 2025/26

  • 3 май 2026 | 12:18
  • 863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

  • 3 май 2026 | 17:57
  • 15091
  • 28
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 27331
  • 142
Манчестър Юнайтед 2:1 Ливърпул, страхотен гол на Собослай

Манчестър Юнайтед 2:1 Ливърпул, страхотен гол на Собослай

  • 3 май 2026 | 18:22
  • 12522
  • 44
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:48
  • 15403
  • 16
Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 24240
  • 206
Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

  • 3 май 2026 | 17:56
  • 7757
  • 15