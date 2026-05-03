Николай Къртев и Монпелие спечелиха финал №1 във Франция

Николай Къртев и неговият отбор Монпелие спечели първата финална среща от френската Marmara SpikeLigue.

Монпелие победи като гост Стад Поатие с категоричното 3:0 (25:18, 25:22, 25:17) пред 2705 зрители в зала “Луасон Боди”.

Николай Къртев бе в групата на Монпелие, но не влезе в игра.

Бившият германски диагонал ла Хебър (Пазарджик) Симон Хирш стана най-резултатен с 15 точки (3 аса, 2 блока, 71% ефективност в атака - +12).

Томас Лопес добави 13 точки и бе избран за MVP.

Тома Пуйол бе най-резултатен за Понятие със 17 точки.