  Вакъфбанк - Еджзаджъбашъ е финалът в Шампионската лига

Вакъфбанк - Еджзаджъбашъ е финалът в Шампионската лига

  • 3 май 2026 | 16:47
Турски финал ще определи новия шампион в женската Шампионска лига 2026 – Вакъфбанк (Истанбул) срещу Еджзаджъбашъ (Истанбул). Вторият полуфинал предложи истинска драма, в която турският тим надделя над Скандичи с 3:2 (18:25, 25:20, 25:17, 20:25, 15:8).

Италианският състав започна по-силно и контролираше първия гейм, но постепенно отстъпи инициативата. Еджзаджъбашъ показа характер, като обърна развоя с по-ефективна игра в атака и ключови блокади в решаващите моменти. Тайбрекът бе изцяло под диктовката на турския тим, който направи серия от блокади и затвори мача убедително.

Вакъфбанк сътвори немислим обрат от 0:2 до 3:2 срещу Конеляно и е на финал В ШЛ
Така италианските клубове записаха негативен баланс от полуфиналите (0-2), а впечатление прави и силното присъствие на бивши състезателки от Серия А в състава на турските отбори.

Най-резултатни в мача бяха Магдалена Стисяк с 30 точки за Еджзаджъбашъ и Екатерина Антропова с 34 за Скандичи, но решаваща се оказа колективната игра на турския тим, подкрепена от стабилен блок и ключови изяви на Каркурт и Джак-Кисал.

В малкия финал Скандичи ще срещне Конеляно, докато голямата сцена остава изцяло турска – сблъсък между два от най-мощните клубове в Европа.

cev.eu

