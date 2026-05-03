Вакъфбанк - Еджзаджъбашъ е финалът в Шампионската лига

Турски финал ще определи новия шампион в женската Шампионска лига 2026 – Вакъфбанк (Истанбул) срещу Еджзаджъбашъ (Истанбул). Вторият полуфинал предложи истинска драма, в която турският тим надделя над Скандичи с 3:2 (18:25, 25:20, 25:17, 20:25, 15:8).

Италианският състав започна по-силно и контролираше първия гейм, но постепенно отстъпи инициативата. Еджзаджъбашъ показа характер, като обърна развоя с по-ефективна игра в атака и ключови блокади в решаващите моменти. Тайбрекът бе изцяло под диктовката на турския тим, който направи серия от блокади и затвори мача убедително.

Така италианските клубове записаха негативен баланс от полуфиналите (0-2), а впечатление прави и силното присъствие на бивши състезателки от Серия А в състава на турските отбори.

Най-резултатни в мача бяха Магдалена Стисяк с 30 точки за Еджзаджъбашъ и Екатерина Антропова с 34 за Скандичи, но решаваща се оказа колективната игра на турския тим, подкрепена от стабилен блок и ключови изяви на Каркурт и Джак-Кисал.

В малкия финал Скандичи ще срещне Конеляно, докато голямата сцена остава изцяло турска – сблъсък между два от най-мощните клубове в Европа.

