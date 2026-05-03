Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Маями

  • 3 май 2026 | 22:11
Мерцедес продължи да се откъсва в челото на класирането при конструкторите във Формула 1, след като Андреа Кими Антонели донесе четвъртата поредна победа на Сребърните стрели от началото на сезон 2026, триумфирайки в Гран При на Маями.

Така след старта във Флорида екипът от Бракли е начело с общо 180 точки и аванс от цели 68 пред заемащият втората позиция тим на Ферари. Третата позиция след силния си уикенд в Маями заема отборът на Макларън, който има 94 пункта на своята сметка.

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Маями:

  1. Мерцедес – 180 точки

  2. Ферари – 112

  3. Макларън – 94

  4. Ред Бул – 30

  5. Алпин – 21

  6. Хаас – 18

  7. Рейсинг Булс – 14

  8. Уилямс – 5

  9. Ауди – 2

  10. Кадилак – 0

  11. Астън Мартин – 0

