Мерцедес продължи да се откъсва в челото на класирането при конструкторите във Формула 1, след като Андреа Кими Антонели донесе четвъртата поредна победа на Сребърните стрели от началото на сезон 2026, триумфирайки в Гран При на Маями.
Така след старта във Флорида екипът от Бракли е начело с общо 180 точки и аванс от цели 68 пред заемащият втората позиция тим на Ферари. Третата позиция след силния си уикенд в Маями заема отборът на Макларън, който има 94 пункта на своята сметка.
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Маями:
Мерцедес – 180 точки
Ферари – 112
Макларън – 94
Ред Бул – 30
Алпин – 21
Хаас – 18
Рейсинг Булс – 14
Уилямс – 5
Ауди – 2
Кадилак – 0
Астън Мартин – 0
