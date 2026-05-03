Мерцедес продължи да се откъсва в челото на класирането при конструкторите във Формула 1, след като Андреа Кими Антонели донесе четвъртата поредна победа на Сребърните стрели от началото на сезон 2026, триумфирайки в Гран При на Маями.

Our Sunday in Miami 🏖️ pic.twitter.com/oFt83dpKZw — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 3, 2026

Така след старта във Флорида екипът от Бракли е начело с общо 180 точки и аванс от цели 68 пред заемащият втората позиция тим на Ферари. Третата позиция след силния си уикенд в Маями заема отборът на Макларън, който има 94 пункта на своята сметка.

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Маями:

Мерцедес – 180 точки Ферари – 112 Макларън – 94 Ред Бул – 30 Алпин – 21 Хаас – 18 Рейсинг Булс – 14 Уилямс – 5 Ауди – 2 Кадилак – 0 Астън Мартин – 0

Снимки: Sportal.bg