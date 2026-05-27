"Лъвовете" се подготвят за мача с Черна гора - гледайте на живо!

Слушай на живо: България - Черна гора

Националният отбор на България продължава подготовката си за предстоящите контроли. На 1 юни селекцията на Александър Димитров приема Черна гора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив от 19:00 ч., а на 5 юни "трикольорите" гостуват на Молдова на стадион "Зимбру" в Кишинев от 20:00 ч.

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

Днешното занимание на "лъвовете" стартира в 18:30 ч., а първите 15 минути от него ще бъдат излъчени на живо в Sportal.bg. В 18:15 часа Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев ще застанат пред медиите в "efbet Национална футболна база" в Бояна.