Андреа Кими Антонели увеличи своя аванс на върха на генералното класиране след третата си поредна победа, която италианецът спечели в Гран При на Маями.
Така след първите четири кръга за сезона италианецът е лидер с актив от точно 100 точки и има преднина от 20 пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, който завърши четвърти във Флорида. Тройката с пасив от 37 пункта оформя финиширалият шест в Маями след завъртане в последната обиколка Шарл Леклер.
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Маями:
Андреа Кими Антонели – 100 точки
Джордж Ръсел – 80
Шарл Леклер – 63
Ландо Норис – 51
Люис Хамилтън – 49
Оскар Пиастри – 43
Макс Верстапен – 26
Оливър Беарман – 17
Пиер Гасли – 16
Лиам Лоусън – 10
Франко Колапинто – 5
Арвид Линдблад – 4
Исак Хаджар – 4
Карлос Сайнц – 4
Габриел Бортолето – 2
Естебан Окон – 1
Алекс Албон – 1
Нико Хюлкенберг – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Фернандо Алонсо – 0
Ланс Строл – 0
