Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Маями

Андреа Кими Антонели увеличи своя аванс на върха на генералното класиране след третата си поредна победа, която италианецът спечели в Гран При на Маями.

THREE IN A ROW. KIMI WINS IN MIAMI!!!! 🌴🔥🏆 pic.twitter.com/8vf4vluwiy — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 3, 2026

Така след първите четири кръга за сезона италианецът е лидер с актив от точно 100 точки и има преднина от 20 пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, който завърши четвърти във Флорида. Тройката с пасив от 37 пункта оформя финиширалият шест в Маями след завъртане в последната обиколка Шарл Леклер.

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Маями:

Андреа Кими Антонели – 100 точки Джордж Ръсел – 80 Шарл Леклер – 63 Ландо Норис – 51 Люис Хамилтън – 49 Оскар Пиастри – 43 Макс Верстапен – 26 Оливър Беарман – 17 Пиер Гасли – 16 Лиам Лоусън – 10 Франко Колапинто – 5 Арвид Линдблад – 4 Исак Хаджар – 4 Карлос Сайнц – 4 Габриел Бортолето – 2 Естебан Окон – 1 Алекс Албон – 1 Нико Хюлкенберг – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Фернандо Алонсо – 0 Ланс Строл – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg