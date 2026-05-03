Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Маями

Андреа Кими Антонели увеличи своя аванс на върха на генералното класиране след третата си поредна победа, която италианецът спечели в Гран При на Маями.

Така след първите четири кръга за сезона италианецът е лидер с актив от точно 100 точки и има преднина от 20 пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, който завърши четвърти във Флорида. Тройката с пасив от 37 пункта оформя финиширалият шест в Маями след завъртане в последната обиколка Шарл Леклер.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Маями:

  1. Андреа Кими Антонели – 100 точки

  2. Джордж Ръсел – 80

  3. Шарл Леклер – 63

  4. Ландо Норис – 51

  5. Люис Хамилтън – 49

  6. Оскар Пиастри – 43

  7. Макс Верстапен – 26

  8. Оливър Беарман – 17

  9. Пиер Гасли – 16

  10. Лиам Лоусън – 10

  11. Франко Колапинто – 5

  12. Арвид Линдблад – 4

  13. Исак Хаджар – 4

  14. Карлос Сайнц – 4

  15. Габриел Бортолето – 2

  16. Естебан Окон – 1

  17. Алекс Албон – 1

  18. Нико Хюлкенберг – 0

  19. Валтери Ботас – 0

  20. Серхио Перес – 0

  21. Фернандо Алонсо – 0

  22. Ланс Строл – 0

