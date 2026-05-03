  Ще има ли Ферари предимство, ако състезанието в Маями е на мокро?

Ще има ли Ферари предимство, ако състезанието в Маями е на мокро?

Ако надпреварата за Гран При на Маями изобщо се проведе, тя почти сигурно ще бъде на мокра писта, тъй като очакваните проливни дъждове удариха пистата около стадиона „Хард Рок“ още от ранните часове на неделната утрин местно време.

В случай, че състезанието стартира, то ще бъде първата възможност за голяма част от отборите и пилотите да изпробват своите коли на мокра писта. Това обаче няма да важи за екипа на Ферари, който има най-много километри на мокро от началото на година и това може да даде предимство на Скудерията в една дъждовна надпревара.

Черните кончета бяха един от двата отбора, които караха под дъжда във втория ден на шейкдауна в Барселона в края на януари заедно с Ред Бул. Отделно в хода на априлската пауза Ферари проведе двудневен тест на гуми за мокра настилка на „Фиорано“, което със сигурност ще бъде от полза за Люис Хамилтън и Шарл Леклер, които ще знаят какво могат да очакват от своите коли на мокро.

В същото време за почти всички други днешната надпревара би била една голяма неизвестна, ако тя изобщо се проведе. Към този момент това не изглежда никак сигурно, но именно заради тази прогноза стартът беше изтеглен с три часа, за да се даде повече време състезанието все пак да се състои и да не се стига до неговото анулиране.

