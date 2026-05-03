Исак Хаджар официално беше пратен да стартира от дъното на колоната в Маями

Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар официално беше пратен да стартира днешната Гран При на Маями от дъното на стартовата решетка, след като беше дисквалифициран от снощната квалификация.

Isack will start today’s race from the back of the grid, as he was disqualified from qualifying when it was found that a small section of the left and right hand sides floorboard on his car were protruding out of the reference volume.



В нея френският състезател се класира на деветото място, но при техническите проверки след квалификацията стана ясно, че неговата кола не отговаря на правилата. Проблемът е дошъл от планката на пода на болида на Хаджар, която е била прекомерно износена.

Случаят веднага беше прератен от техническия комисар на ФИА Джо Бауер към стюардите, които да го разгледат. След изслушването, на което представителите на Ред Бул не са оспорили откритията на техническите лица, стюардите взеха очакваното решение да изключат Хаджар от квалификацията и да го пратят да стартира от дъното на стартовата решетка.

