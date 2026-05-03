Исак Хаджар официално беше пратен да стартира от дъното на колоната в Маями

Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар официално беше пратен да стартира днешната Гран При на Маями от дъното на стартовата решетка, след като беше дисквалифициран от снощната квалификация.
В нея френският състезател се класира на деветото място, но при техническите проверки след квалификацията стана ясно, че неговата кола не отговаря на правилата. Проблемът е дошъл от планката на пода на болида на Хаджар, която е била прекомерно износена.
Случаят веднага беше прератен от техническия комисар на ФИА Джо Бауер към стюардите, които да го разгледат. След изслушването, на което представителите на Ред Бул не са оспорили откритията на техническите лица, стюардите взеха очакваното решение да изключат Хаджар от квалификацията и да го пратят да стартира от дъното на стартовата решетка.
