Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  Тунчев: Резултатът можеше да е доста по-различен, ако не беше вратарят на Локо

Тунчев: Резултатът можеше да е доста по-различен, ако не беше вратарят на Локо

  • 30 апр 2026 | 21:21
  • 712
  • 0

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев сподели мнението си след равенството на своя тим срещу Локомотив (Пловдив) в 1/2-финал за Sesame Купа на България. Двата тима завършиха 1:1 на “Лаута”, но с общ резултата 5:1 пловдивчани се класираха за финала на турнира.

“Резултатът можеше да е доста по-различен, ако не беше вратарят на Локо. Влязохме добре в мача. Създадохме ситуации и отново до голяма степен подарихме гола на Локо. След това стана трудно, но въпреки всичко се опитахме да направим всичко възможно. Имахме достатъчно на брой ситуации, но не успяхме да ги реализираме.

Точно днес всеки един искаше той да направи нещото по-специално. На моменти прибързвахме в заключителните подавания и удари и поради тази причина не се получаваше. Когато си загубил първия мач с 4:0 и после губиш с 1:0, се опитваш още до полувремето да промениш нещо.

Не беше лесно след загубата от Ботев, която дойде по сходен начин./Радвам се, че тези момчета показах характер и воля и излязоха да опитат да направим чудо.

Ще бъде трудно в борбата за петото място. И четирите отбора сме близко разстояние. Най-важното нещо е да се възстановим. След два дни играем мач в 13:30, за мен това е странно. Когато се прави програмата, трябва да се взимат някои неща предвид. Ще излезем за трите точки, знаем, че няма да е лесно.

Наистина феновете на Локо винаги се показвали любовта си към мен. Винаги са скандирали моето име, това може само да ме радва и да им благодаря”, заяви Тунчев.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

