Спрягат 20-годишен бранител за ЦСКА, но "червените" трябва да се преборят с половин Европа

ЦСКА се интересува от бранителя Луан Леши, но ако го искат, "червените" ще трябва да се преборят в конкуренцията на клубове от половин Европа. Това става ясно от публикация на "Kosovo Football".
20-годишният Луан Леши ще напусне родината си Косово през лятото. Той е част от КФ Лапи, но скоро ще си намери нов отбор.
Интерес към играча има от Португалия, Украйна, Швейцария, Белгия и Австрия. Сред споменаваните отбори е и ЦСКА. „Червените“ ще трябва да се конкурират с клубове като Брюж, Аустрия Виена и Колос за младежкия национал на Косово.
Ако той осъществи трансфер на "Армията", може да играе заедно със своя сънародник Лумбард Делова. Вторият обаче все още не е взел решение дали ще продължи кариерата си в България.