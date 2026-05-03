Спрягат 20-годишен бранител за ЦСКА, но "червените" трябва да се преборят с половин Европа

ЦСКА се интересува от бранителя Луан Леши, но ако го искат, "червените" ще трябва да се преборят в конкуренцията на клубове от половин Европа. Това става ясно от публикация на "Kosovo Football".

20-годишният Луан Леши ще напусне родината си Косово през лятото. Той е част от КФ Лапи, но скоро ще си намери нов отбор.

Интерес към играча има от Португалия, Украйна, Швейцария, Белгия и Австрия. Сред споменаваните отбори е и ЦСКА. „Червените“ ще трябва да се конкурират с клубове като Брюж, Аустрия Виена и Колос за младежкия национал на Косово.

Ако той осъществи трансфер на "Армията", може да играе заедно със своя сънародник Лумбард Делова. Вторият обаче все още не е взел решение дали ще продължи кариерата си в България.

Luan Lleshi (2006) is set to leave KF Llapi this summer, with interest from Portugal, Ukraine, Switzerland, and Belgium, clubs like, Club Brugge, Austria Vienna, CSKA Sofia and Kolos interested in the Kosovo U21 defender. pic.twitter.com/bJKiC6xavW — Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) May 3, 2026